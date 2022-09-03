atas.info
ГлавноеВсе новости

Диктант Победы 2022: ответы на тесты к 3 сентября на официальном сайте

Сегодня, 05:10
Фото: 1MI
3 сентября 2022 года пройдет Всероссийская акция – Диктант Победы. Тысячи россиян от мало до велика примут в ней участие и проверят свои знания по Великой Отечественной войне. Какие будут вопросы и ответы на них – читайте в материале Atas.info.

Диктант Победы в Новосибирске пройдет как в очном формате, так и в онлайн. Для прохождения акции онлайн необходима регистрация участника. Подробную инструкцию с картинками – смотрите по ссылке. 

Фото: Официальный сайт Диктанта Победы

На официальном сайте Диктанта Победы есть три тренировочных теста. Пройти их стоит каждому, ведь это поможет в дальнейшем ориентировании главного теста. Все вопросы составлены единым образом. То есть в первом вопросе Вас спросят про героев, которых наградили или не наградили различными наградами, во втором вопросе будет информация о композиторах, в третьем про стихи и так далее. Всего вопросов – 10. 

Точные формулировки вопросов можно получить только во время выполнения главного теста. Сливов в Интернете ждать не стоит. На каждый тест отводится 19 минут. Ответов с правильным вариантом вам не покажут, но если Вы ответите правильно, то кружочек под списком вопросов поменяет цвет на зеленый, а если не правильно, то останется красным. В конце прохождения теста Вы увидите набранное количество баллов, а также получите сертификат за его прохождение. 

Фото: Официальный сайт Диктанта Победы

Ответы на вопросы в Диктанте Победы-2022

Вопрос 1

Кто из указанных ниже отечественных и зарубежных военачальников НЕ является кавалером высшей советской полководческой награды – ордена «Победа»? (Ответ - Ш. де Голль)

Вопрос 2

Какая из указанных ниже песен композитора Б.А. Мокроусова (на фото) была написана во время Великой Отечественной войны на стихи поэта А.А. Жарова? (Ответ - Заветный камень)

Вопрос 3

Рассмотрите репродукцию картины советского художника-баталиста П.А. Кривоногова «Комиссар крепости» и назовите фамилию героя первых дней Великой Отечественной войны, легендарный образ которого запечатлён на этой картине. (Ответ - Е.М. Фомин)

Вопрос 4

Эта медаль была учреждена в июне 1945 г. одновременно с шестью другими медалями в честь взятия и освобождения советскими войсками городов Европы. Укажите время проведения операции, осуществлённой под руководством Маршала Советского Союза А.М. Василевского (на фото), в связи с которой учреждена данная медаль. (Ответ - апрель 1945 г.) 

Вопрос 5

Один из самых известных советских плакатов – «Ты записался добровольцем?» графика Дмитрия Моора, выпущенный в 1920 г. Спустя 21 год, в связи с началом Великой Отечественной войны, тот же график создал новую версию своего знаменитого плаката, где вместо красноармейца в будёновке был изображён боец в каске. Как сформулирована надпись в этой новой версии? (Ответ - «Ты чем помог фронту?»)

Отметим, что формулировки вопросов достаточно сложные и чтобы «вбить» вопросы в Интернете, стоит их значительно сократить, а лучше всего, действительно руководствоваться только своими знаниями. В любом случае, тест создан для их проверки.

Диктант Победы 2022: дата, официальный сайт, вопросы и ответы
Узнать подробнее

Напомним, днем ранее новосибирцы не смогли зарегистрироваться на Диктант Победы. Организаторы на официальной странице Диктанта Победы "ВКонтакте" предупреждали о возможных перебоях в связи с техническими работами. 

#Диктант Победы#Эмилия Каплунская#Общество#Образование#Новосибирская область#2022#Новосибирск#Россия#Учебный год#Диктант#День Победы
Подпишитесь
Рейтинг самых богатых директоров школ Новосибирска ко Дню знаний 1 сентября 2022
1 сентября, 10:13
Снесенную со скандалом стелу героям ВОВ перенесут на окраину Новосибирска
Подозрения новосибирцев по поводу «неприглядного» места для стелы героям войны оправдались. Областной совет ветеранов решил переместить её в район Лесного шоссе, 9.
Вчера, 15:11
Поймали и избили: в Новосибирске очевидцы догнали сбившего мальчика водителя
На улице Гоголя в Новосибирске 1 сентября произошло ДТП, после которого виновник хотел сбежать, но его удалось поймать.
Вчера, 09:07
Потрепал волосы: наркоман накинулся на незнакомую девушку на остановке в Новосибирске
В Первомайском районе Новосибирска произошел инцидент, в котором пострадала девушка. Вечером, 1 сентября на нее накинулся молодой парень. О произошедшем рассказала мама пострадавшей в группе «Моя Первомайка».
Вчера, 08:43
Срочно. Получила сотрясение: кто ответит за падение в обморок школьницы в Новосибирске
Вчера, 11:41
ХК «Сибирь» (Новосибирск): первый матч в КХЛ 2 сентября 2022 – во сколько смотреть
ХК «Сибирь» гостевым матчем против «Сочи» начинает для себя регулярный чемпионат КХЛ 2022-23. Где и во сколько смотреть первую игру новосибирцев 2 сентября, рассказывает Atas.info.
Вчера, 08:16