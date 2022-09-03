Диктант Победы в Новосибирске пройдет как в очном формате, так и в онлайн. Для прохождения акции онлайн необходима регистрация участника. Подробную инструкцию с картинками – смотрите по ссылке.
На официальном сайте Диктанта Победы есть три тренировочных теста. Пройти их стоит каждому, ведь это поможет в дальнейшем ориентировании главного теста. Все вопросы составлены единым образом. То есть в первом вопросе Вас спросят про героев, которых наградили или не наградили различными наградами, во втором вопросе будет информация о композиторах, в третьем про стихи и так далее. Всего вопросов – 10.
Точные формулировки вопросов можно получить только во время выполнения главного теста. Сливов в Интернете ждать не стоит. На каждый тест отводится 19 минут. Ответов с правильным вариантом вам не покажут, но если Вы ответите правильно, то кружочек под списком вопросов поменяет цвет на зеленый, а если не правильно, то останется красным. В конце прохождения теста Вы увидите набранное количество баллов, а также получите сертификат за его прохождение.
Вопрос 1
Кто из указанных ниже отечественных и зарубежных военачальников НЕ является кавалером высшей советской полководческой награды – ордена «Победа»? (Ответ - Ш. де Голль)
Вопрос 2
Какая из указанных ниже песен композитора Б.А. Мокроусова (на фото) была написана во время Великой Отечественной войны на стихи поэта А.А. Жарова? (Ответ - Заветный камень)
Вопрос 3
Рассмотрите репродукцию картины советского художника-баталиста П.А. Кривоногова «Комиссар крепости» и назовите фамилию героя первых дней Великой Отечественной войны, легендарный образ которого запечатлён на этой картине. (Ответ - Е.М. Фомин)
Вопрос 4
Эта медаль была учреждена в июне 1945 г. одновременно с шестью другими медалями в честь взятия и освобождения советскими войсками городов Европы. Укажите время проведения операции, осуществлённой под руководством Маршала Советского Союза А.М. Василевского (на фото), в связи с которой учреждена данная медаль. (Ответ - апрель 1945 г.)
Вопрос 5
Один из самых известных советских плакатов – «Ты записался добровольцем?» графика Дмитрия Моора, выпущенный в 1920 г. Спустя 21 год, в связи с началом Великой Отечественной войны, тот же график создал новую версию своего знаменитого плаката, где вместо красноармейца в будёновке был изображён боец в каске. Как сформулирована надпись в этой новой версии? (Ответ - «Ты чем помог фронту?»)
Отметим, что формулировки вопросов достаточно сложные и чтобы «вбить» вопросы в Интернете, стоит их значительно сократить, а лучше всего, действительно руководствоваться только своими знаниями. В любом случае, тест создан для их проверки.
Напомним, днем ранее новосибирцы не смогли зарегистрироваться на Диктант Победы. Организаторы на официальной странице Диктанта Победы "ВКонтакте" предупреждали о возможных перебоях в связи с техническими работами.