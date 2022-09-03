Точные формулировки вопросов можно получить только во время выполнения главного теста. Сливов в Интернете ждать не стоит. На каждый тест отводится 19 минут. Ответов с правильным вариантом вам не покажут, но если Вы ответите правильно, то кружочек под списком вопросов поменяет цвет на зеленый, а если не правильно, то останется красным. В конце прохождения теста Вы увидите набранное количество баллов, а также получите сертификат за его прохождение.