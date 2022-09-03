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Курсанты НВИ и юнармейцев присягнули на верность Отечеству в Новосибирске

Сегодня, 18:10
Фото: Пресс-служба Новосибирского района.
В Новосибирске 50 юнармейцев и 250 первокурсников Новосибирского военного института Росгвардии принесли торжественную присягу на верность Отечеству. Информацию предоставили в пресс-службе Росгвардии.

Посмотреть на будущих профессиональных защитников родины пришли их родственники, близкие. Они поклялись достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу и независимость РФ.

При этом перед таким ответственным днем юноши прошли обучение на базе учебного центра военного института – их подготовили ходить строем, помогли с освоением военного дела и навыков боевой подготовки. 

Гости возложили цветы к мемориалу к монументу выпускникам, погибшим при исполнении воинского долга. Завершилось все маршем и плац-концертом военного ансамбля.

Пресс-служба Новосибирского района.Пресс-служба Новосибирского района.
Пресс-служба Новосибирского района.Пресс-служба Новосибирского района.
Пресс-служба Новосибирского района.
#Александр Кондратьев#Общество#Образование#Новосибирск#Учеба
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