Курсанты НВИ и юнармейцев присягнули на верность Отечеству в Новосибирске

Посмотреть на будущих профессиональных защитников родины пришли их родственники, близкие. Они поклялись достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу и независимость РФ.
При этом перед таким ответственным днем юноши прошли обучение на базе учебного центра военного института – их подготовили ходить строем, помогли с освоением военного дела и навыков боевой подготовки.
Гости возложили цветы к мемориалу к монументу выпускникам, погибшим при исполнении воинского долга. Завершилось все маршем и плац-концертом военного ансамбля.