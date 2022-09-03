Мощные взрывы произошли возле жилых домов в Новосибирской области

Взрывные работы были плановыми, поэтому все было безопасно. Это делали для того, чтобы разрыхлить твердую монолитную породу, которую потом будут раскапывать экскаватором.
В АО «Искитимцемент» уточнили Сиб,фм, что взрывы происходят постоянно – от двух до четырех раз в месяц. При этом местные жители не жалуются, ведь все это происходит максимум за 10 секунд.
Стоит отметить, что ближайшими населенными пунктами являются: Искитим (это прямо на окраине), пос. Логовой в 1,5–2,0 км. к северо-востоку от месторождения, п. Шипуново и с. Дятлово, находящиеся в 6,5–8,0 км к югу от месторождения, с. Тальменка в 7 км и с. Морозово в 10 км к северу от него.