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Мощные взрывы произошли возле жилых домов в Новосибирской области

Сегодня, 17:23
Фото: Сиб.фм
Сильные взрывы прогремели в Чернореченском карьере Искитимского района Новосибирской области – он находится всего в одном километре от жилых домов.

Взрывные работы были плановыми, поэтому все было безопасно. Это делали для того, чтобы разрыхлить твердую монолитную породу, которую потом будут раскапывать экскаватором. 

В АО «Искитимцемент» уточнили Сиб,фм, что взрывы происходят постоянно – от двух до четырех раз в месяц. При этом местные жители не жалуются, ведь все это происходит максимум за 10 секунд.

Стоит отметить, что ближайшими населенными пунктами являются: Искитим (это прямо на окраине), пос. Логовой в 1,5–2,0 км. к северо-востоку от месторождения, п. Шипуново и с. Дятлово, находящиеся в 6,5–8,0 км к югу от месторождения, с. Тальменка в 7 км и с. Морозово в 10 км к северу от него. 

#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирск
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