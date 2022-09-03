Мощные взрывы произошли возле жилых домов в Новосибирской области

Стоит отметить, что ближайшими населенными пунктами являются: Искитим (это прямо на окраине), пос. Логовой в 1,5–2,0 км. к северо-востоку от месторождения, п. Шипуново и с. Дятлово, находящиеся в 6,5–8,0 км к югу от месторождения, с. Тальменка в 7 км и с. Морозово в 10 км к северу от него.