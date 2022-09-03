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Можно все за 100 тысяч в месяц: содержанки из Новосибирска ищут спонсоров на сайтах

Сегодня, 12:04
Фото: 1MI
Девушки от 18 лет публикуют свои анкеты на сайтах знакомств для поиска спонсоров в Новосибирске – они хотят заниматься сексом за то, чтобы их обеспечивали. Информация взята с разных сайтов для специализированных целей.

В основном попадаются анкеты девушек от 18 до 23 лет, а если и есть старше, то они вероятнее всего занижают свой возраст. В анкетах у многих сразу написана сумма, которую должен зарабатывать мужчина, а также имущество, которое у него должно быть – минимум машина и квартира. 

В большинстве своем девушки выглядят действительно красивые, но все они хотят одного и тоже – спать с мужчиной на постоянной основе или даже жить с ним, но с условием, что он будет их полностью обеспечивать. 

Стоит отметить, что девушек претендует на богатого очень много в «Тиндере» и «Баду», но вот мужчин-спонсоров там точно не такое количество.

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск
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