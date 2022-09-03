Можно все за 100 тысяч в месяц: содержанки из Новосибирска ищут спонсоров на сайтах

В основном попадаются анкеты девушек от 18 до 23 лет, а если и есть старше, то они вероятнее всего занижают свой возраст. В анкетах у многих сразу написана сумма, которую должен зарабатывать мужчина, а также имущество, которое у него должно быть – минимум машина и квартира.