На строящейся ледовой арене смонтированы системы вентиляции и кондиционирования

«Текущий статус – практически завершены отделочные работы в помещениях, раскрыт фронт работ для финишных операций, многие из них уже начаты – в частности, монтаж постоянного дизайнерского освещения, – пояснил Андрей Травников. – На внешнем фасаде проектная подсветка уже смонтирована и опробована в работе. Сегодня выполняется отмывка стеклянного фасада. На большой арене продолжается монтаж кресел – уже смонтировано более четверти от всего поставленного объёма. Завершаются отделочные работы стен основной арены. Ведётся сборка видеокуба – на него навешивают светодиодные панели. Всё оборудование было закуплено заранее, в этом году осуществлены поставки. По некоторым наименованиям пришлось искать замены, и это повлияло на сроки поставок. В частности, на этой неделе мы ждём высоковольтную подстанцию, которая изначально должна была быть поставлена французским заводом, но фактически заказ исполнил Санкт-Петербургский электротехнический завод. Критической нехватки оборудования за счёт подобных импортозамещающих решений допущено не было. Есть дополнительный фронт работ по благоустройству – с одной стороны, озеленители уже приступили к высадке газонов, с другой, есть возможность усилиться на укладке асфальта. Наше требование – завершить укладку асфальта, высадку кустарников и деревьев до наступления холодов.