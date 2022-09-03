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На строящейся ледовой арене смонтированы системы вентиляции и кондиционирования

Сегодня, 16:12
Фото: Пресс-служба Новосибирского района
Установленное оборудование систем вентиляции и кондиционирования готовят к пуско-наладочным работам. Об этом Губернатору Андрею Травникову доложили в рамках очередного выездного совещания на площадке строительства многофункциональной ледовой арены.

Глава региона проконтролировал ход строительства МЛА, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории, прилегающей к МЛА, и темпы благоустройства.

«Текущий статус – практически завершены отделочные работы в помещениях, раскрыт фронт работ для финишных операций, многие из них уже начаты – в частности, монтаж постоянного дизайнерского освещения, – пояснил Андрей Травников. – На внешнем фасаде проектная подсветка уже смонтирована и опробована в работе. Сегодня выполняется отмывка стеклянного фасада. На большой арене продолжается монтаж кресел – уже смонтировано более четверти от всего поставленного объёма. Завершаются отделочные работы стен основной арены. Ведётся сборка видеокуба – на него навешивают светодиодные панели. Всё оборудование было закуплено заранее, в этом году осуществлены поставки. По некоторым наименованиям пришлось искать замены, и это повлияло на сроки поставок. В частности, на этой неделе мы ждём высоковольтную подстанцию, которая изначально должна была быть поставлена французским заводом, но фактически заказ исполнил Санкт-Петербургский электротехнический завод. Критической нехватки оборудования за счёт подобных импортозамещающих решений допущено не было. Есть дополнительный фронт работ по благоустройству – с одной стороны, озеленители уже приступили к высадке газонов, с другой, есть возможность усилиться на укладке асфальта. Наше требование – завершить укладку асфальта, высадку кустарников и деревьев до наступления холодов.

Очень большой фронт – по наладочным работам: огромное количество систем вентиляции, дымоудаления, кондиционирования. Монтаж всех этих систем закончен, сегодня надо активно приступать к пуско-наладочным работам и обеспечивать надёжную работоспособность в соответствии с заложенными алгоритмами программного обеспечения. С подрядчиками этот график согласован, по пуско-наладке он будет очень напряжённый», – подчеркнул Губернатор. 

В общей сложности возле ледового дворца предстоит высадить несколько тысяч растений. Работы идут чётко в соответствии с графиком. По информации генерального подрядчика, ООО «ЭлинАльфа», готовится высадка саженцев деревьев (берёзы, сосны, клёны, ивы, яблони, липы и черёмухи), а также различных кустарников.

Активно продолжаются благоустроительные работы – завоз инертных материалов практически завершён, укладывают брусчатку и асфальт, стартовала укладка тротуарной плитки на эксплуатируемой инверсионной кровле – стилобате по периметру здания на выступающей части первого этажа.

На стройплощадку нового ледового дворца поэтапно поступают кресла для основной арены. До начала октября все 10,5 тысяч кресел будут смонтированы. Также продолжаются внутренние отделочные работы, на финишной прямой – сдача раздевалок для хоккеистов.

Строители практически завершили обустройство наружных инженерных сетей и ливневой канализации, продолжают покраску стен, нанесение декоративной штукатурки, укладку плитки на пол и лестничные марши. Масштабные работы ведутся по укладке брусчатки на пешеходных дорожках и асфальтового покрытия на прилегающей к дворцу территории.

Ход работ находится под контролем региональных властей.

#Александр Кондратьев#Политика#Новосибирск
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