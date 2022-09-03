Недостроенный ДК «Сибсельмаш» сносят на площади Маркса в Новосибирске

Posted 3 сентября 2022, 06:50
Published 3 сентября 2022, 06:50
Modified 3 сентября 2022, 06:50
Updated 3 сентября 2022, 06:50
Здание не использовалось на протяжении 43 лет – его начали сносить еще в июня 2022 года, а до этого дом культуры огородили забором. При этом работы проходят практически без шума в дневное время.
Стоит отметить, что сносом занимается подрядчик от девелопера Тимура Саттарова – он выкупил это здание и пообещал там построить многопрофильный центр из восьми корпусов с апарт-отелем на 1598 номеров, ресторанами и магазинам к маю 2025 года.