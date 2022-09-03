atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 сентября 2022, 06:50

Published 3 сентября 2022, 06:50

Modified 3 сентября 2022, 06:50

Updated 3 сентября 2022, 06:50

Недостроенный ДК «Сибсельмаш» сносят на площади Маркса в Новосибирске

3 сентября 2022, 06:50
В Новосибирске продолжаются работы по сносу недостроенного ДК «Сибсельмаш» на площади Марксе – там уже разрушили левое крыло здания.

Здание не использовалось на протяжении 43 лет – его начали сносить еще в июня 2022 года, а до этого дом культуры огородили забором. При этом работы проходят практически без шума в дневное время.

Стоит отметить, что сносом занимается подрядчик от девелопера Тимура Саттарова – он выкупил это здание и пообещал там построить многопрофильный центр из восьми корпусов с апарт-отелем на 1598 номеров, ресторанами и магазинам к маю 2025 года.

#Александр Кондратьев#Общество#Город#Новосибирск
Подпишитесь