Полиция ищет избившего на остановке 18-летнюю девушку в Новосибирске

Напомним, что все случилось на остановке Бердское шоссе 61а. Свой автобус ждала девушка и парень лет 25-27, который якобы был в неадекватном состоянии. Также к скамейке была привязана его собака. В один момент молодой человек напал на нее без веской причины и неожиданно.
Девушка написала на мужчину заявление в полицию – её опросили и сразу принялись искать преступника. В данный момент она проходить судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести травм.
Следователи собирают все необходимые доказательства, а также устанавливают личность подозреваемого.