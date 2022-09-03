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Полиция ищет избившего на остановке 18-летнюю девушку в Новосибирске

Сегодня, 16:38
Фото: 1MI
Правоохранительные органы разыскивают неизвестного мужчину, который сильно избил 18-летнюю Анну Тихомирову возле автобусной остановки в Новосибирске. Информацию предоставили в ГУ МВД России по региону.

Напомним, что  все случилось на остановке Бердское шоссе 61а. Свой автобус ждала девушка и парень лет 25-27, который якобы был в неадекватном состоянии. Также к скамейке была привязана его собака. В один момент молодой человек напал на нее без веской причины и неожиданно. 

Девушка написала на мужчину заявление в полицию – её опросили и сразу принялись искать преступника. В данный момент она проходить судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести травм. 

Следователи собирают все необходимые доказательства, а также устанавливают личность подозреваемого.

#Александр Кондратьев#Криминал#Новосибирск#Избиение
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