Следком возбудил уголовное дело после гибели альпинистов из Новосибирска на Камчатке

Напомним, что пятеро туристов из Новосибирска сорвались в пропасть с высоты 4158 метров и погибли на Ключевском вулкане на Камчатке. К остальным сейчас направляются спасатели, но добираться до них они будут до завтрашнего дня, потому что их смогут высадить только на высоте 3 тысяч метров.