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Следком возбудил уголовное дело после гибели альпинистов из Новосибирска на Камчатке

Сегодня, 19:47
Фото: 1MI
Следственный комитет Камчатского края возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели туристов из Новосибирска при восхождении на вулкан Ключевская сопка.

В ведомстве уточнили, что сотрудники СК в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

Напомним, что пятеро туристов из Новосибирска сорвались в пропасть с высоты 4158 метров и погибли на Ключевском вулкане на Камчатке. К остальным сейчас направляются спасатели, но добираться до них они будут до завтрашнего дня, потому что их смогут высадить только на высоте 3 тысяч метров. 

При этом журналисты выяснили, что туристической программой занималась компания из Новосибирска. В скором времени после этого прокуратура начала проверку организации и самого тура. 
 

#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирск#Россия#Погиб
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