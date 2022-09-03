Толкала автомобиль без трусиков в Новосибирске: девушка рассказала о произошедшем

Напомним, что девушка-водитель на высоких каблуках и с голой попой толкала заглохший автомобиль на обочину, чтобы не затруднять людям движение. Мужчины были восхищены формами девушки и пытались даже её найти.
Ксения Курносова рассказала «АиФ-Новосибирск», что это она была той девушкой, попу которой многие могут узнать даже спустя 2 года после произошедшего. По её словам, автомобиль у неё сломался, когда она находилась в нем вместе с подругой.
«Никто не мог помочь 20 минут – мы начали толкать сами, а я была в обычной одежде – не голой. Просто не подумала, что такая ситуация произойдет. Юбка задралась, но я не заметила», - рассказала Ксения.
При этом помогли не случайные прохожие, знакомые парни из её университета. Саму девушку эта ситуация не сильно смутила – это произошло еще два года назад, а сама она только смеялась над ситуацией.