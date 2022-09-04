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Академик из Новосибирска Маркович претендует на пост президента СО РАН

Сегодня, 12:05
Фото: СО РАН
Директор Института теплофизики в Новосибирске Дмитрий Маркович участвует в выборах президента РАН. Его имя указано в постановлении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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2022

Академик выдвинул свою кандидатуру на пост президента Российской академии наук летом 2022 года. Уже 1 сентября его одобрили на уровне правительства страны, говорится в распоряжении на сайте правовой информации.

Всего в выборах участвуют трое ученых, включая действующего президента РАН Александра Сергеева. Они начнутся 20 сентября 2022 года.

Маркович в 1995 году возглавил лабораторию физических основ энергетических технологий. С 2002-го замещал директора Института теплофизики имени Кутателадзе СО РАН, а с 2017 по настоящий день возглавляет это учреждение.

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#Алина Шефер#Политика#2022#Новосибирск#Ученые
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