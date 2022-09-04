Мэрия Новосибирска рассказала, как будет платить 293 млн рублей «АльянсСтрою»

В департаменте финансов и налоговой политики мэрии отметили, что документы по исполнению им могут предъявить в течение 3 лет со дня вынесения решения суда. Они надеются на возможность заключить мирное соглашение с взыскателем - ООО «АльянсСтрой» - о рассрочке выплаты долга.
«Сейчас порядок исполнения судебного акта о взыскании денег в пользу «АльянсСтрой» не определен, поэтому бюджетные ассигнования на исполнение в бюджете города не установлены. Статья таких расходов будет определена исходя из процедуры исполнения, а также направлений расходов, указанных в резолютивной части решения суда и в исполнительном документе», - ответили на запрос Atas.info в мэрии Новосибирска.
Напомним, эта скандальная история прогремела на весь Новосибирск ещё осенью 2018 года. Рядом с лицеем №22 на Советской «АльянсСтрой» начал возводить бизнес-центр по договору с мэрией. А когда объект был готов на 95%, его строительство отозвали. Чтобы не остаться без заработанного, застройщик потребовал компенсации с муниципалитета через суд.
Городские власти долгие годы оспаривали решение суда, называя ту самую постройку «самовольной». Однако Арбитражный суд последним решением от 02.08.2022 постановил взыскать с мэрии в пользу ООО «АльянсСтрой» 293 575 198 рублей 68 копеек.
Редакция Atas.info не смогла оперативно выяснить у УФССП Новосибирской области, в какой стадии производство и когда исполнительный лист направят в мэрию. Мы направили им запрос - продолжаем следить за развитием событий.