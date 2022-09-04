Мэрия Новосибирска рассказала, как будет платить 293 млн рублей «АльянсСтрою»

Напомним, эта скандальная история прогремела на весь Новосибирск ещё осенью 2018 года. Рядом с лицеем №22 на Советской «АльянсСтрой» начал возводить бизнес-центр по договору с мэрией. А когда объект был готов на 95%, его строительство отозвали. Чтобы не остаться без заработанного, застройщик потребовал компенсации с муниципалитета через суд.