82-летний пенсионер с потерей памяти пропал в Новосибирске

В Новосибирске волонтеры разыскивают пропавшего 82-летнего пенсионера Александра Лукина. У мужчины имеется потеря памяти, и он постоянно находится в поисках собственного дома, о чем рассказали в отряде «ЛизаАлерт».

Сюжет Новосибирская область

Приметы пропавшего: рост 156 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза. В момент пропажи был одет в серое трико, черные колоши и черную майку. С собой у мужчины пакет с тапочками. Сам Александр Лукин проживает в поселке Садовый. Его близкие постоянно за ним присматривают – мужчина часто сбегает туда, где якобы находится его дом. «Он имеет серьезное заболевание, ему необходим постоянно контроль со стороны родных, необходим приём медицинских препаратов. Дезориентирован, всё время пытается уехать домой — но понятие дома для него достаточно относительно. Рано утром, как показали камеры, он нашел возможность выйти из дома, взял в пакете домашние тапочки и пошел "домой". Нам удалось получить максимально достоверное свидетельство, что утром 4 сентября его видели на Северном объезде идущим в сторону Омска», — передает слова волонтеров «АиФ-Новосибирск». Известно, что пенсионер сел в неизвестный автомобиль, проехал какую-то дистанцию и ушел в лес. Большей информацией волонтеры не располагают.