РЭО выступил соорганизатором форума «Экосистема»

РЭО организовал для участников форума различные активности и мастер-классы, выступил куратором одного из трех образовательных треков “Экономика замкнутого цикла и экология территорий”. Кроме того, были проведены экскурсия на полигон, субботник, раздельный сбор отходов, а также экоуроки в школах второго по величине города на Камчатке Елизово, сообщает kp.ru.
Основной площадкой мероприятия стал шатер РЭО, где расположилась ставшая визитной карточкой компании мастерская переработки. Здесь для участников форума проводятся мастер-классы по выплавке значков из пластиковых крышек, изготовлению стаканчиков, подставок для телефона и мини-панно из стекла. Кроме того, можно попрактиковаться в изготовлении корзинок из пластиковых пакетов, пошиве сумок из баннерной ткани и шопера из старых джинсов.
Также РЭО организовал чемпионат по экобаскетболу - за каждый попавший в кольцо мяч будет высажено одно дерево.
В рамках форума РЭО запустил новую всероссийскую экологическую акцию по сбору макулатуры “Миллион Родине”. Но волонтеры РЭО на Камчатке включились в нее заранее. Они организовали сбор макулатуры в 12 школах, провели ряд экологических уроков в школах Петропавловска-Камчатского и Елизово, на которых рассказали о переработке бумажных отходов.
Свыше 150 человек приняли участие в субботнике, организованном РЭО совместно с волонтерами движения “Делай!”. Кроме участников форума “Экосистема”, к мероприятию подключились местные жители. На берегах камчатской реки Половинки собрали 100 мешков мусора. Это почти тонна отходов - 950 кг.
Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, особенностью этого форума стала мощная просветительская кампания, где помимо всех активностей в рамках трека “Экономика замкнутого цикла и экология территорий” специалисты РЭО организовали 17 образовательных сессий для волонтеров-экологов, а также экскурсию на современный завод размещения твердых коммунальных отходов города Елизово и поселков Елизовского района - ОАО “ЕМКХ”. Ежегодно сюда на КПО доставляют до 40 тысяч тонн отходов.
“Ребята могли воочию убедиться - отходы не отправляются бездарно доживать свой век на полигон, а тщательно сортируются. Далее отобранные полезные фракции отправляются на переработку”, - подчеркнул Денис Буцаев.