РЭО выступил соорганизатором форума «Экосистема»

Основной площадкой мероприятия стал шатер РЭО, где расположилась ставшая визитной карточкой компании мастерская переработки. Здесь для участников форума проводятся мастер-классы по выплавке значков из пластиковых крышек, изготовлению стаканчиков, подставок для телефона и мини-панно из стекла. Кроме того, можно попрактиковаться в изготовлении корзинок из пластиковых пакетов, пошиве сумок из баннерной ткани и шопера из старых джинсов.