Сергей Нарышкин запустил "Диктант Победы" в филиале РАНХиГС во Владимире

На мероприятии присутствовал ректор академии Владимир Мау.
Нарышкин напомнил, что историко-патриотическая акция “Диктант Победы”, которая совпала с днем завершения Второй мировой войны, проводится уже четвертый раз. Задачи акции, проходящей на сотнях площадок в России и за рубежом, – напоминание о подвигах народа СССР, укрепление ценностей мира и справедливости, воспитание бережного отношения к наследию Великой Победы, которое объединяет россиян, пишет newsnn.ru.
“Россия стоит на стороне правды, не отступает перед лицом агрессии, делает все возможное, чтобы не допустить глобального нацистского реванша. Мы восхищаемся доблестным поколением победителей, нашими отцами, дедами и прадедами и гордимся тем, что мы их наследники”, – подчеркнул Нарышкин.
Второй раз в диктанте приняли участие студенты и работники Президентской академии.
Как отметил в своем выступлении Владимир Мау, РАНХиГС является крупнейшей школой управленцев страны, где каждый год получают образование и проходят профпереподготовку свыше 200 тыс. студентов и слушателей, работников органов публичной власти. Он добавил, что это очень важно – необходимо хорошо знать и понимать историю своей страны, чтобы успешно работать на ее благо. “Диктант Победы”, который проводят в десятках городов России, дает возможность не только оживить память о событиях ВОВ, но и прочувствовать наше единство здесь и сейчас.
Мероприятие состоялось с участием почетных гостей: Александра Авдеева, врио губернатора Владимирской области, Павла Крашенинникова, сопредседателя Ассоциации юристов России, председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и законодательству, и других.
Международная акция “Диктант Победы” является историческим диктантом, посвященным событиям Второй мировой войны. Цель акции – оживить интерес у учащихся школ, молодого поколения, российских граждан и иностранцев к событиям героического прошлого России. Кроме того, это возможность узнать больше о забытых подвигах предков и проверить свои знания в области истории.