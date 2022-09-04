Сергей Нарышкин запустил "Диктант Победы" в филиале РАНХиГС во Владимире

Как отметил в своем выступлении Владимир Мау, РАНХиГС является крупнейшей школой управленцев страны, где каждый год получают образование и проходят профпереподготовку свыше 200 тыс. студентов и слушателей, работников органов публичной власти. Он добавил, что это очень важно – необходимо хорошо знать и понимать историю своей страны, чтобы успешно работать на ее благо. “Диктант Победы”, который проводят в десятках городов России, дает возможность не только оживить память о событиях ВОВ, но и прочувствовать наше единство здесь и сейчас.