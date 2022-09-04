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Торчащий штырь в люке на улице Высоцкого не дает покоя новосибирцам

Сегодня, 16:43
Фото: АСТ-54

Новосибирцы пожаловались на люк с торчащим штырём на улице Высоцкого

В Октябрьском районе Новосибирска местные жители заметили люк, из которого торчит штырь. Жалобу они написали в группе «АСТ-54», возмутившись вероятной опасностью.
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По словам жителей района, опасный люк расположен по улице Высоцкого у дома №39/3. Автор публикации уверен, что проблема с торчащими штырями волнует горожан уже несколько лет. Однако коммунальные службы не спешат реагировать. 

«А ведь рядом школа, дети ходят. Кто этим вопросом должен заниматься? ЖЭУ или в администрацию написать, чтобы обратили внимание?», - задается вопросом сибиряк. 

Многие новосибирцы в комментариях предложили действительно обратиться в ответственные службы. Другие же назвали автора публикации параноиком, объяснив, что люк не представляет никакой опасности. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Дети#Новосибирск
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