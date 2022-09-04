Торчащий штырь в люке на улице Высоцкого не дает покоя новосибирцам

По словам жителей района, опасный люк расположен по улице Высоцкого у дома №39/3. Автор публикации уверен, что проблема с торчащими штырями волнует горожан уже несколько лет. Однако коммунальные службы не спешат реагировать.
«А ведь рядом школа, дети ходят. Кто этим вопросом должен заниматься? ЖЭУ или в администрацию написать, чтобы обратили внимание?», - задается вопросом сибиряк.
Многие новосибирцы в комментариях предложили действительно обратиться в ответственные службы. Другие же назвали автора публикации параноиком, объяснив, что люк не представляет никакой опасности.