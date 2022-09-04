Загадочная череда самоубийств российских ТОП-менеджеров нефтяных компаний

Сергея Протесеню в апреле 2022 года нашли мертвым на элитной вилле в Льорет-де-Мар. Вместе с ним лежали с колотыми ранами женщина и девушка. Испанские следователи считают, что Протесеня сначала убил свою семью, а потом покончил с собой, так как рядом с его телом лежал топор и нож. Сам Протесеня с 2002 года работал главным бухгалтером «Новатэка», а в 2015 года вошел в состав правления, но через несколько месяцев ушел из компании.