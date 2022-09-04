Загадочная череда самоубийств российских ТОП-менеджеров нефтяных компаний

Гибель известных топ-менеджеров, руководящих в нефтяной отрасли, немало привлекает внимание. Эта сфера деятельности богата деньгами, а от самой нефти зависит бюджет всей страны.
Примечательно, что действующие и экс-руководители известных компаний уходят из жизни один за другим. Причины этих смертей до сих пор не разгаданы, а общественный резонанс не повод правоохранителям озвучить истинные мотивы самоубийств. Почему успешные люди все-таки пытаются покончить с собой, и кто станет следующим – еще предстоит выяснить, пишут «Новые Известия».
Равиль Маганов работал вице-президентом «Лукойла» с 1993 года. В 2020 году его сделали председателем совета директоров компании. Уже пожилой 67-летний нефтяник был найден мертвым под окнами больницы ЦКБ 1 сентября этого года. Известно, что в медучреждение он попал с сердечным заболеванием, а также у него была депрессия. Это уже шестая смерть ТОП-менеджеров богатейших нефтяных компаний.
Дмитрий Босов – успешный миллиардер, занимающий 86 место в рейтинге Forbes, был найден мертвым 6 мая 2020 года. Официальная причина – самоубийство. Мотивы смерти совладельца «Сибантрацита» и «Востокугля» не раскрыты до сих пор.
Александр Тюляков повесился в феврале 2022 года в возрасте 61 год. Ранее он работал в «Газпром Трансгазе», а затем стал заместителем гендиректора Единого расчётного центра «Газпрома». Перед смертью Тюляков оставил предсмертную записку, но ее содержание скрыто.
Леонида Шульмана – в январе этого года нашли мертвым в ванной с ножом и предсмертной запиской. В ней говорилось, что 60-летний руководитель транспортной службы «Газпром инвеста» не хотел быть обузой для родных. Ранее он получил травму ноги.
Александра Субботина в мае 2022 года нашли мертвым в подвале частного дома под Мытищами. ТАСС сообщал, что бывший топ-менеджер «Лукойла» пришел пьяным к шаману для проведения ритуалов вуду. Официальная версия смерти – сердечная недостаточность.
Юрия Воронова нашли 5 июля 2022 года в собственном бассейне. У гендиректора подрядчика «Газпрома» была прострелена голова. Некоторые СМИ сообщали, что Воронов погиб через несколько дней после «конфликта с деловыми партнёрами из-за потери денег».
Сергея Протесеню в апреле 2022 года нашли мертвым на элитной вилле в Льорет-де-Мар. Вместе с ним лежали с колотыми ранами женщина и девушка. Испанские следователи считают, что Протесеня сначала убил свою семью, а потом покончил с собой, так как рядом с его телом лежал топор и нож. Сам Протесеня с 2002 года работал главным бухгалтером «Новатэка», а в 2015 года вошел в состав правления, но через несколько месяцев ушел из компании.
Владислава Аваева нашли мертвым в апреле 2022 года вместе с женой и дочерью в московской квартире. По версии следствия, бывший вице-президент «Газпромбанка» застрелил свою жену и 13-летнюю дочь, а после покончил с собой. Известно, что после ухода из «Газпромбанка» он был совладельцем ООО «Карбоникс» и ООО «РТ-Карбон».
Все эти смерти объединяют странные обстоятельства и полное отсутствие информации о ходе следствия. Всегда всё завершается публикацией предварительной версии. Свое мнение высказывают лишь анонимные Телеграм-каналы, которые уверены, что таким образом силовики отжимают нефтяные компании.