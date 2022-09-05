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Продажа билетов на матчи ХК «Сибирь» в Новосибирске началась 5 сентября 2022 - КХЛ

Сегодня, 12:05
Фото: ХК "Сибирь"
Продажа билетов на осенние матчи ХК «Сибирь» стартовала в понедельник, 5 сентября 2022 года. Однако ажиотажа она не вызвала, и эта ситуация удивила многих болельщиков из Новосибирска.
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С 10:00 утра на официальном сайте клуба можно приобрести билеты на игры против: КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР (Пекин), ТРАКТОР (ЧЕЛЯБИНСК), АВАНГАРД (ОМСК), НЕФТЕХИМИК (НИЖНЕКАМСК) и АВТОМОБИЛИСТ (ЕКАТЕРИНБУРГ). На 12:00 доступны для покупки ещё десятки мест во всех секторах.

«Такое очень редко бывает. Обычно за считанные минуты скупают билеты. Не сказать, что цены кусаются, выше, конечно, по сравнению с прошлыми матчами, но вполне приемлемо. Сейчас билетов прям полно. Ожидалось, что на первый матч сезона, 9 сентября, раскупят быстрее», - отметил Atas.info болельщик Даниил Г.

Во время написания этой новости на сайте ХК «Сибирь» купили 2 билета в 1 Сектор на матч против пекинской команды. Стоимость места на трибуне там – 650 рублей.

 

Фото: ХК "Сибирь"

Стоит отметить, в 2022 году из-за отсутствия ажиотажа сайт практически не сбоил. Журналисту Atas.info удалось забронировать несколько билетов в первые минуты старта продаж - читайте по ссылке, как это сделать.

Напомним, приобрести их можно также в кассах ЛДС «Сибирь». С 10:00 до 20:00 в рабочие дни и с 10:00 до 17:00 в выходные. 

#Алина Шефер#Спорт#Хоккей#Новосибирск
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