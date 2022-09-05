С 10:00 утра на официальном сайте клуба можно приобрести билеты на игры против: КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР (Пекин), ТРАКТОР (ЧЕЛЯБИНСК), АВАНГАРД (ОМСК), НЕФТЕХИМИК (НИЖНЕКАМСК) и АВТОМОБИЛИСТ (ЕКАТЕРИНБУРГ). На 12:00 доступны для покупки ещё десятки мест во всех секторах.
«Такое очень редко бывает. Обычно за считанные минуты скупают билеты. Не сказать, что цены кусаются, выше, конечно, по сравнению с прошлыми матчами, но вполне приемлемо. Сейчас билетов прям полно. Ожидалось, что на первый матч сезона, 9 сентября, раскупят быстрее», - отметил Atas.info болельщик Даниил Г.
Во время написания этой новости на сайте ХК «Сибирь» купили 2 билета в 1 Сектор на матч против пекинской команды. Стоимость места на трибуне там – 650 рублей.
Стоит отметить, в 2022 году из-за отсутствия ажиотажа сайт практически не сбоил. Журналисту Atas.info удалось забронировать несколько билетов в первые минуты старта продаж - читайте по ссылке, как это сделать.
Напомним, приобрести их можно также в кассах ЛДС «Сибирь». С 10:00 до 20:00 в рабочие дни и с 10:00 до 17:00 в выходные.