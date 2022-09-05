С 10:00 утра на официальном сайте клуба можно приобрести билеты на игры против: КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР (Пекин), ТРАКТОР (ЧЕЛЯБИНСК), АВАНГАРД (ОМСК), НЕФТЕХИМИК (НИЖНЕКАМСК) и АВТОМОБИЛИСТ (ЕКАТЕРИНБУРГ). На 12:00 доступны для покупки ещё десятки мест во всех секторах.