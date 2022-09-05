Новосибирцы предполагают, что голуби просто избаловались и обленились. Им важнее доклевать крошки с земли, чем взлететь и избежать гибели от движущихся на них автомобилей.
«Только вчера я насчитал между домами №35 и 32 на Урицкого 14 раздавленных голубей. А улица такая узкая и с двух сторон заставлена машинами, поэтому там никто быстро не гоняет. Все едут медленно в один ряд, но так выходит, что голуби всё равно умудряются попадать под колеса. Улететь они даже не пытаются. В лучшем случае - пешком пару шажков в сторону делают. Приходится им сигналить - без толку, пешеходы на тротуаре сильнее реагируют. Рядом растет дерево, которое они облюбовали, ещё их подкармливают местные бабушки – может голубей губит жадность и лень?», - рассказал Atas.info новосибирец Дмитрий.
Птицы в результате эволюции обладают отменной реакцией. Стая голубей способна мгновенно взлететь, когда на них сверху пикирует хищная птица. Как новосибирские голуби утратили чувство опасности среди автомобилей?
Известный новосибирский орнитолог Алексей Яновский пояснил, что птицам с марта хватало тепла и корма для размножения. Поэтому сейчас на улицах развелось множество молодых голубей - это глупые особи-подростки.
«У голубей вылупились детеныши весной и к концу лета они заполонили улицы, но эта молодежь ещё совсем глупая. При этом сейчас наблюдаю, что среди них очень много больных. На них сказалась экология, вредные выбросы, реактивы, которыми посыпают дороги зимой. Некоторые слепые и глухие, от этого могут не замечать движения. Реакция слабая. Вообще мне было бы удивительно узнать, что в городе ещё существуют здоровые голуби», - заявил Яновский.
Также специалист отметил, что, вероятно, дерево, о котором говорил наш читатель Дмитрий называется Черемуха Маака. Его плоды не токсичны для птиц. При этом в прошлом году это дерево пользовалось у голубей популярностью, а в 2022-м к нему они практически не прикасаются.