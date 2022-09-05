Также специалист отметил, что, вероятно, дерево, о котором говорил наш читатель Дмитрий называется Черемуха Маака. Его плоды не токсичны для птиц. При этом в прошлом году это дерево пользовалось у голубей популярностью, а в 2022-м к нему они практически не прикасаются.