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Губернатор Травников возглавил делегацию Новосибирской области на ВЭФ во Владивостоке

Сегодня, 18:07
Фото: Правительство НСО
Восточный экономический форум стартовал 5 сентября во Владивостоке. Делегацию Новосибирской области представлял губернатор Андрей Травников.

На форум съехались в 2022 году представители 60 стран мира – Мьянмы, Китая, Монголии, Армении, Индии, Вьетнама, а также юго-восточной Азии. Главная задача участников – презентовать экономический потенциал региона и найти новых инвесторов. Наша область покажет его в рамках экспозиции «Большая Сибирь».

«Деловая программа форума подготовлена с учётом изменений на мировой экономической арене. В этом году большое внимание будет уделено новым экономическим и финансовым моделям, логистическим цепочкам, будущему различных отраслей экономики», – сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Новосибирская делегация поучаствует в сессиях, заседаниях и круглых столах. В том числе, лично Травников встретится с крупными бизнесменами и подпишет соглашения, касающиеся развитии экономики региона. 

#Алина Шефер#Политика#Новосибирская область#2022#Новосибирск#Россия
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