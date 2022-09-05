Губернатор Травников возглавил делегацию Новосибирской области на ВЭФ во Владивостоке

На форум съехались в 2022 году представители 60 стран мира – Мьянмы, Китая, Монголии, Армении, Индии, Вьетнама, а также юго-восточной Азии. Главная задача участников – презентовать экономический потенциал региона и найти новых инвесторов. Наша область покажет его в рамках экспозиции «Большая Сибирь».
«Деловая программа форума подготовлена с учётом изменений на мировой экономической арене. В этом году большое внимание будет уделено новым экономическим и финансовым моделям, логистическим цепочкам, будущему различных отраслей экономики», – сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Новосибирская делегация поучаствует в сессиях, заседаниях и круглых столах. В том числе, лично Травников встретится с крупными бизнесменами и подпишет соглашения, касающиеся развитии экономики региона.