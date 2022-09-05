Напомним, первый снег в Новосибирске ожидается в конце сентября 2022. С 29-30 сентября в городе уже может пойти снег с дождем. Днем температура воздуха составит 0°C., а ночью -2°C. Выпавший снег быстро растает, так как в октябре температура вновь начнет подниматься.