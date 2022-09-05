Теплая погода радовала новосибирцев всю прошедшую неделю. Жара достигала +26…+29°C. По ночам столбик термометра опускался до +9…+12°C.
Теперь прогноз стал по-настоящему сентябрьским. В понедельник, 5 сентября днем будет +19, а ночью +13°C. Облачно с прояснениями.
Во вторник, 6 сентября в дневное время ожидается +17°C, а ночью +13. Небольшой дождь.
В среду, 7 сентября днем +24 тепла, а ночью +12°C. Небольшой дождь.
В четверг, 8 сентября в светлое время суток +15, а в темное +7°C. Облачно с прояснениями.
В пятницу, 9 сентября днем +18, ночью +9°C. Облачно с прояснениями.
В субботу, 10 сентября в дневное время +20, а в ночное +10°C. Облачно с прояснениями.
В воскресенье, 11 сентября днем будет +18, а ночью +8°C. Облачно с прояснениями.
Напомним, первый снег в Новосибирске ожидается в конце сентября 2022. С 29-30 сентября в городе уже может пойти снег с дождем. Днем температура воздуха составит 0°C., а ночью -2°C. Выпавший снег быстро растает, так как в октябре температура вновь начнет подниматься.