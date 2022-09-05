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Летней жары не будет: озвучен прогноз погоды в Новосибирске с 5 по 11 сентября 2022

Сегодня, 10:57
Фото: 1MI

В Новосибирске на неделе ожидается переменчивая погода с 5 по 11 сентября

Синоптики составили прогноз погоды на неделю в Новосибирске – в городе будет похолодание, а также местами дожди, о чем свидетельствует сервис «Яндекс. Погода».
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Погода

Теплая погода радовала новосибирцев всю прошедшую неделю. Жара достигала +26…+29°C. По ночам столбик термометра опускался до +9…+12°C. 

Теперь прогноз стал по-настоящему сентябрьским. В понедельник, 5 сентября днем будет +19, а ночью +13°C. Облачно с прояснениями.

Во вторник, 6 сентября в дневное время ожидается +17°C, а ночью +13. Небольшой дождь.

В среду, 7 сентября днем +24 тепла, а ночью +12°C. Небольшой дождь.

В четверг, 8 сентября в светлое время суток +15, а в темное +7°C. Облачно с прояснениями. 

В пятницу, 9 сентября днем +18, ночью +9°C. Облачно с прояснениями.

В субботу, 10 сентября в дневное время +20, а в ночное +10°C. Облачно с прояснениями. 

В воскресенье, 11 сентября днем будет +18, а ночью +8°C. Облачно с прояснениями. 

Напомним, первый снег в Новосибирске ожидается в конце сентября 2022. С 29-30 сентября в городе уже может пойти снег с дождем. Днем температура воздуха составит 0°C., а ночью -2°C. Выпавший снег быстро растает, так как в октябре температура вновь начнет подниматься. 

 

#Эмилия Каплунская#Экология#Общество#Город#Погода#2022#Новосибирская область#Новосибирск
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