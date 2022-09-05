Мэрия Новосибирска прокомментировала объявления о групповом изнасиловании в маршрутке

Первые объявления заметили в маршрутном такси №25. Там было сказано о клонах, которые способны воздействовать на человека, менять его сексуальную ориентацию и т.д. При этом также гласило, что этой технологией уже занимаются компании-перевозчики.
На это в муниципалитете ответили, что перевозчики сами решают, какую рекламу или афишу разместить в транспорте. Один условием является размещение там, где это не помешает водителю.
А обо всех непристойных объявлениях следует сообщать в Центр управления городским автоэлектротранспортом, пишет Сиб.фм.