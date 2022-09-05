Огромная собака держит в страхе детей на площадке в Новосибирске

Posted 5 сентября 2022, 02:23
Published 5 сентября 2022, 02:23
Modified 5 сентября 2022, 02:23
Updated 5 сентября 2022, 02:23
Инцидент произошел на улице 1-ая Механическая во дворе жилого дома. По словам автора поста, собака якобы набросилась на детей, играющих на площадке. После этого пес схватил футбольный мяч и начал его грызть. Местных жителей возмутило то, что собака была без намордника и являлась настоящей опасностью. К тому же, пса боялись дети.
В комментариях новосибирцы разделились на два лагеря, одни поддержали возмущенную сибирячку, заявив, что тоже боятся собак. Другие же наоборот, встали на сторону хозяина.
«Понимаете, животное не представляла никакой угрозы. Собака хотела поиграть с детьми, поэтому схватила мяч. Да она большая, но добрая. Детям же надо прививать, что собак бояться не стоит. Зачем тогда на улицу выходить? Пес не агрессивный. Поддержу автора поста лишь в том, что собака должна быть в наморднике», - рассказала Atas.info жительница этого района Алена, которая часто гуляет во дворе этого дома.
Напомним, ранее торчащий штырь в люке на улице Высоцкого не давал покоя новосибирцам.