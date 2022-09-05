Огромная собака держит в страхе детей на площадке в Новосибирске

Инцидент произошел на улице 1-ая Механическая во дворе жилого дома. По словам автора поста, собака якобы набросилась на детей, играющих на площадке. После этого пес схватил футбольный мяч и начал его грызть. Местных жителей возмутило то, что собака была без намордника и являлась настоящей опасностью. К тому же, пса боялись дети.