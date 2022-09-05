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Пекарня сгорела на улице Пархоменко в Новосибирске

Сегодня, 12:24
Фото: 1MI

Пекарня сгорела утром на улице Пархоменко в Ленинском районе Новосибирска

Киоск с хлебобулочными изделиями загорелся рано утром 5 сентября в Ленинском районе Новосибирска. Пожарным удалось оперативно потушить огонь.
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Пожар

Густой дым заметили очевидцы около 6 утра в пекарне на улице Пархоменко, 24 и вызвали пожарных. На место через несколько минут прибыли огнеборцы.

«Постройка уже горела открытым огнем. Возгорание происходило на площади 50 кв.м.», - сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС региона Павел Винаков.

К 8 часам специалистам удалось полностью ликвидировать пожар. Однако от киоска на тот момент остались одни обгоревшие конструкции.

Напомним, 2 сентября, в Новосибирске сгорел другой киоск с горячими беляшами на площади Карла Маркса. В этой же постройке располагался барбершоп - никто не пострадал.

#Алина Шефер#Пожар#Происшествия#Новосибирск
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