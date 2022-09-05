Пекарня сгорела на улице Пархоменко в Новосибирске

Густой дым заметили очевидцы около 6 утра в пекарне на улице Пархоменко, 24 и вызвали пожарных. На место через несколько минут прибыли огнеборцы.
«Постройка уже горела открытым огнем. Возгорание происходило на площади 50 кв.м.», - сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС региона Павел Винаков.
К 8 часам специалистам удалось полностью ликвидировать пожар. Однако от киоска на тот момент остались одни обгоревшие конструкции.
Напомним, 2 сентября, в Новосибирске сгорел другой киоск с горячими беляшами на площади Карла Маркса. В этой же постройке располагался барбершоп - никто не пострадал.