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Поиски пропавшего 82-летнего пенсионера с потерей памяти прекращены в Новосибирске

Сегодня, 12:23
Фото: 1MI
В Новосибирском районе прекращены поиски пропавшего пенсионера, у которого были проблемы с памятью. Информацию подтвердили в поисковом отряде ЛизаАлерт.
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82-летний Александр Лукин пропал из поселка Садовый 4 сентября 2022 года. Он остро нуждался в медицинской помощи. За ним нужен постоянный уход, так как у мужчины есть проблемы с памятью. Он постоянно находится в «поисках дома». 

К поискам подключили кинологов. По последним данным, пенсионер взял с собой пакет с тапочками и уехал на попутке до леса искать дом. Больше его не видели.

В понедельник, 5 сентября стало известно, что волонтеры нашли пропавшего пожилого мужчину. Он был в лесу, о чем рассказали очевидцы. 

Напомним, также почти одновременно с пенсионером пропала другая пожилая женщина. Она вышла на прогулку в Новосибирске и больше ее никто не видел. 

#Эмилия Каплунская#Поиск#Общество#Происшествия#Город#Новосибирская область#2022#Новосибирск#Розыск
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