Поиски пропавшего 82-летнего пенсионера с потерей памяти прекращены в Новосибирске

82-летний Александр Лукин пропал из поселка Садовый 4 сентября 2022 года. Он остро нуждался в медицинской помощи. За ним нужен постоянный уход, так как у мужчины есть проблемы с памятью. Он постоянно находится в «поисках дома».
К поискам подключили кинологов. По последним данным, пенсионер взял с собой пакет с тапочками и уехал на попутке до леса искать дом. Больше его не видели.
В понедельник, 5 сентября стало известно, что волонтеры нашли пропавшего пожилого мужчину. Он был в лесу, о чем рассказали очевидцы.
Напомним, также почти одновременно с пенсионером пропала другая пожилая женщина. Она вышла на прогулку в Новосибирске и больше ее никто не видел.