atas.info
ГлавноеВсе новости

Прокуратура проверит отправившую альпинистов на смерть турфирму из Новосибирска

Сегодня, 14:51
Фото: Maxim Shuichkov / Youtube
Прокуратура Новосибирской области начала проверку туристической компании «Экстрим тайм» после гибели почти всей группы альпинистов на Ключевском вулкане на Камчатке.

Ведомство заинтересовались фирмой после сообщений в СМИ о том, что именно эта организация причастна к организации смертельного восхождения, где погибло восемь человек. Теперь там проверят соблюдение закона о туристической деятельности, а также гидов. 

Напомним, что 30 августа группа из 10 туристов и двух гидов начала восхождение на Ключевскую сопку, где находится жерло вулкана. 3 сентября один из гидов обратился к спасателям с сообщением, что погибло пять человек – они сорвались в обрыв, когда один человек потянул остальных за собой. Сегодня стало известно, что количество погибших достигло уже восьми человек, а к четырем выжившим до сих пор не могут подняться спасатели из-за сложности маршрута.

#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирск
Подпишитесь
Турист из Новосибирска, покоривший Эверест, прокомментировал трагедию на Камчатке
Вчера, 16:02
Загадочная череда самоубийств российских ТОП-менеджеров нефтяных компаний
Вчера, 15:34
Летней жары не будет: озвучен прогноз погоды в Новосибирске с 5 по 11 сентября 2022
Сегодня, 10:57
Продажа билетов на матчи ХК «Сибирь» в Новосибирске началась 5 сентября 2022 - КХЛ
Сегодня, 12:05
Огромная собака держит в страхе детей на площадке в Новосибирске
Сегодня, 09:23
Академик из Новосибирска Маркович претендует на пост президента СО РАН
Вчера, 12:05