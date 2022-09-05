Пылесос для влажной/сухой уборки Bosch GAS20-17AH

«Бетонщики, которым нужен пылесос с мощным всасыванием для работы шлифмашинами 180 и 230 мм или резки бетона дисками до 305 мм, найдут выход с пылесосом для влажной и сухой уборки GAS20-17AH от Bosch, — говорит Митч Бёрдик, продакт-менеджер в Bosch Power Tools. — Высокая мощность электроинструментов, которые используются в подобных работах, подразумевает использование пылесоса, который может обеспечить максимальное удаление пыли. Благодаря расходу воздуха 142 л/с пылесос GAS20-17AH легко справится с задачей».