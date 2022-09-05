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Пылесос для влажной/сухой уборки Bosch GAS20-17AH

Сегодня, 17:41
Фото: 1MI
Строительный пылесос для влажной/сухой уборки Bosch GAS20-17AH — максимальная производительность, возможность работы в тяжёлых условиях, автоматическая очистка фильтра и удобная система опорожнения бака.
Фото: Предоставлены zapchasti-bosch.line-tools.ru

Строительный пылесос для влажной и сухой уборки GAS20-17AH от Bosch — это оборудование промышленного уровня с расходом воздуха 142 л/с (литры воздуха в секунду), которое способно отфильтровать мелкую пыль, крупные частицы грязи и жидкость. GAS20-17AH имеет бак объёмом 64 литра, функцию автоматической очистки и HEPA-фильтр, что позволяет пользователям соблюдать правила безопасности, касающиеся кремнеземной пыли. Автоматическая система очистки фильтра запускается каждые 15 секунд, а HEPA-фильтр улавливает 99,97% частиц пыли размером от 0,3 микрон и больше.

Пылесос оснащён высокопроизводительным двигателем 17,5 А, чтобы поддерживать максимальный расход воздуха 142 л/с. Он обеспечивает высокую производительность пылеудаления для сложных работ, в том числе резки бетона и шлифовки с использованием больших шлифмашин 178 и 229 мм и отрезных инструментов до 305 мм. 

Автоматическая система очистки фильтра пылесоса самостоятельно очищает HEPA-фильтр обратным потоком воздуха каждые 15 секунд. Эта процедура обеспечивает постоянную работу пылесоса с максимальной эффективностью.

«Бетонщики, которым нужен пылесос с мощным всасыванием для работы шлифмашинами 180 и 230 мм или резки бетона дисками до 305 мм, найдут выход с пылесосом для влажной и сухой уборки GAS20-17AH от Bosch, — говорит Митч Бёрдик, продакт-менеджер в Bosch Power Tools. — Высокая мощность электроинструментов, которые используются в подобных работах, подразумевает использование пылесоса, который может обеспечить максимальное удаление пыли. Благодаря расходу воздуха 142 л/с пылесос GAS20-17AH легко справится с задачей».

Пылесос оснащён датчиком уровня воды для предотвращения переполнения и сливным шлангом для лёгкого опустошения резервуара. Удобная для транспортировки модель оснащена прочными металлическими роликами, разработанными для пересечённой местности, а также металлической рамой с регулируемой по высоте откидной ручкой, которая облегчает маневрирование. Есть механизм сброса, который облегчает опорожнение бака.

Пылесос для влажной и сухой уборки Бош GAS20-17AH поставляется с HEPA-фильтром, трёхслойным фильтром-мешком для использования в тяжёлых условиях, который позволяет защитить фильтр от абразивных материалов, и антистатическим шлангом 4,9 м. Являясь частью системы Bosch PRO+GUARD™, пылесос GAS20-17AH с HEPA-фильтром позволяет пользователям приблизиться к соблюдению правил безопасности, касающихся кремнеземной пыли. Благодаря максимальному расходу воздуха 142 л/с пылесос успешно справляется с пылью, образующейся при резке бетона и шлифовке большими шлифовальными машинами.

И дополнительный Y-переходник (продаётся отдельно) — позволяет использовать два инструмента одновременно: например, небольшие (127 мм и меньше) шлифовальные машины, которые применяются для шлифовки поверхности или резки бетона. 

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