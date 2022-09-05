С приходом осени 2022 года новосибирцы собирают грибы целыми сумками и ведрами. Сейчас в лесах можно встретить огромное количество опят, а также немного белых.
Грибы собирают в Кудряшах, Тогучинском районе, в Ключах, в Бердске, Сосновке, а также в Сокуре. Десятки любителей тихой охоты делятся в группе своими успехами осеннего сбора.
«В Кудряшовском Бору собрали более 50 литров с мужем и это не преувеличение! В лесу много грибов в этом сезоне, опята растут на пнях. Еще пару раз встречала боровики, но они переросли уже. На прошлой неделе ходили и увидели белых, но не так много. Урожаем довольна, пойдем солить», - поделилась с Atas.info любительница собирать грибы Ольга.
Напомним, ранее в Новосибирске назвали лучшие места для сбора опят.