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Сезон опят начался в лесах Новосибирской области в сентябре 2022

Сегодня, 08:32
Фото: Грибы и грибные места НСО
В Новосибирской области начался сезон опят. Леса во всю заполнены грибами, а любители тихой охоты собирают урожай ведрами. Об этом рассказывают в группе «Грибы и грибные места» ВКонтакте.
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Грибы

С приходом осени 2022 года новосибирцы собирают грибы целыми сумками и ведрами. Сейчас в лесах можно встретить огромное количество опят, а также немного белых. 

Грибы собирают в Кудряшах, Тогучинском районе, в Ключах, в Бердске, Сосновке, а также в Сокуре. Десятки любителей тихой охоты делятся в группе своими успехами осеннего сбора.

«В Кудряшовском Бору собрали более 50 литров с мужем и это не преувеличение! В лесу много грибов в этом сезоне, опята растут на пнях. Еще пару раз встречала боровики, но они переросли уже. На прошлой неделе ходили и увидели белых, но не так много. Урожаем довольна, пойдем солить», - поделилась с Atas.info любительница собирать грибы Ольга. 

Напомним, ранее в Новосибирске назвали лучшие места для сбора опят. 

#Эмилия Каплунская#Экология#Общество#Город#Грибы#Новосибирская область#2022#Новосибирск
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