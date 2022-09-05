37-летняя Наталья и 41-летний Стив поженились и начали вместе жить в маленьком городке Рингкебинге – в Дании. По словам сибирячки, местный народ в европейской стране живет в медленном ритме, никуда не торопится и постоянно все планирует.
Еще одна странность для нас, но привычной для датчан – двери не закрывают на замок. В дом никто чужой не войдет – такой менталитет страны. Также в квартирах нет занавесок, потому что любопытных тоже нет, пишет КП-Новосибирск.
На важные праздники вроде Рождества или Дня рождения всей семьей поднимается национальный флаг. На похоронах, наоборот, символ опускается вниз.