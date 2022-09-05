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Сибирячка поведала о странных традициях жизни в Дании после свадьбы

Сегодня, 17:09
Фото: 1MI

Уроженка Новосибирска рассказала о странных традициях жизни в Дании после свадьбы

Наталья Кузьменко третий год живет в небольшом городке европейской страны. Странные вещи для уроженки Новосибирска сначала казались чуждыми, а потом сибирячка привыкла к местным обычаям.
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2022

37-летняя Наталья и 41-летний Стив поженились и начали вместе жить в маленьком городке Рингкебинге – в Дании. По словам сибирячки, местный народ в европейской стране живет в медленном ритме, никуда не торопится и постоянно все планирует. 

Еще одна странность для нас, но привычной для датчан – двери не закрывают на замок. В дом никто чужой не войдет – такой менталитет страны. Также в квартирах нет занавесок, потому что любопытных тоже нет, пишет КП-Новосибирск. 

На важные праздники вроде Рождества или Дня рождения всей семьей поднимается национальный флаг. На похоронах, наоборот, символ опускается вниз.  

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#2022#Новосибирск
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