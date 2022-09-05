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Улицу Петухова в Новосибирске переименовали в честь мирового диджея

Сегодня, 15:35
Фото: АСТ Black / Telegram
В Новосибирске в шутку заменили табличку с названием улицы Петухова, 47 на «улица Армина ван Бюрена, 47». Информацию предоставили в Telegram-канале «АСТ».

Стиль таблички от прошлой никак не изменился и повторяет стандартное оформление. В комментариях часть местных жителей отнеслась к этому с юмором, а другие назвали такое вандализмом и хотят, чтобы шутников наказали.

Улица названа именем революционера-социал-демократа Александра Иосифовича Петухова, который агитировал за Советскую власть – он был захвачен и расстрелян 4 июня 1918 года отрядом мятежников, а тело обнаружили только после восстановления в Новосибирске прежнего правительства.

Стоит отметить, что Армин ван Бюрен – это известный нидерландский диджей. Он выступает на мировых площадках, а также выиграл огромное количество музыкальных наград. Его песни часто появляются в мировых чартах, поэтому он известен по многим странам, в том числе и в России.

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Вандализм
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