Стоит отметить, что Армин ван Бюрен – это известный нидерландский диджей. Он выступает на мировых площадках, а также выиграл огромное количество музыкальных наград. Его песни часто появляются в мировых чартах, поэтому он известен по многим странам, в том числе и в России.