Стиль таблички от прошлой никак не изменился и повторяет стандартное оформление. В комментариях часть местных жителей отнеслась к этому с юмором, а другие назвали такое вандализмом и хотят, чтобы шутников наказали.
Улица названа именем революционера-социал-демократа Александра Иосифовича Петухова, который агитировал за Советскую власть – он был захвачен и расстрелян 4 июня 1918 года отрядом мятежников, а тело обнаружили только после восстановления в Новосибирске прежнего правительства.
Стоит отметить, что Армин ван Бюрен – это известный нидерландский диджей. Он выступает на мировых площадках, а также выиграл огромное количество музыкальных наград. Его песни часто появляются в мировых чартах, поэтому он известен по многим странам, в том числе и в России.