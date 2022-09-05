Улётный выходной: каршеринговый автомобиль в Новосибирске прилёг на крышу в ДТП

Автомобиль каршеринга перевернулся на крышу на пл. Труда в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска авто каршеринга перевернулось на крышу. Причины произошедшего пока неизвестны, но многие горожане предполагают, что случилось ДТП. О произошедшем рассказали в группе «АСТ-54».

Инцидент был сегодня ночью или ранним утром, 5 сентября. Судя по опубликованному фото, арендованная машина получила серьезные повреждения. Рядом с ней на кадре стоял сотрудник ДПС. Есть ли в ДТП пострадавшие – неизвестно. На момент публикации новости официально информацию в ГИБДД не подтвердили. Atas.info следит за развитием событий. Напомним, днем ранее водитель «Оки» сбил мотоциклиста в центре Новосибирска.