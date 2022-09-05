Улётный выходной: каршеринговый автомобиль в Новосибирске прилёг на крышу в ДТП

Posted 5 сентября 2022, 02:42
Published 5 сентября 2022, 02:42
Modified 5 сентября 2022, 10:38
Updated 5 сентября 2022, 10:38
Инцидент был сегодня ночью или ранним утром, 5 сентября. Судя по опубликованному фото, арендованная машина получила серьезные повреждения. Рядом с ней на кадре стоял сотрудник ДПС.
Есть ли в ДТП пострадавшие – неизвестно. На момент публикации новости официально информацию в ГИБДД не подтвердили. Atas.info следит за развитием событий.
Напомним, днем ранее водитель «Оки» сбил мотоциклиста в центре Новосибирска.