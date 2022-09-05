Спасателям решила позвонить неизвестная женщина – она заявила, что троих людей отнесло от берега волной, а вернуться они не могут. Сотрудники сразу же сели на катер и обнаружили людей в 800 метрах от ближайшего берега. Они усадили их на борт и довезли.