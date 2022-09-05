Спасателям решила позвонить неизвестная женщина – она заявила, что троих людей отнесло от берега волной, а вернуться они не могут. Сотрудники сразу же сели на катер и обнаружили людей в 800 метрах от ближайшего берега. Они усадили их на борт и довезли.
Также недалеко были замечены еще два человека на SAP-досках – они плыли помочь подросткам, но попали в такую же западню. Медицинская помощь никому не понадобилась.
Напомним, что таким занятием лучше заниматься в теплую и солнечную погоду, чтобы водоем был не волнительный, иначе все может обернуться трагедией.