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Волна унесла пять человек на сапбордах в Новосибирском водохранилище

Сегодня, 13:07
Фото: МАСС
Трое подростков на сапбордах оказались в опасной ситуации в Новосибирском водохранилище – их унесла волна далеко от берега, а следом в такую же ситуацию попала семейная пара. Информацию предоставили в службе МАСС.

Спасателям решила позвонить неизвестная женщина – она заявила, что троих людей отнесло от берега волной, а вернуться они не могут. Сотрудники сразу же сели на катер и обнаружили людей в 800 метрах от ближайшего берега. Они усадили их на борт и довезли.

Также недалеко были замечены еще два человека на SAP-досках – они плыли помочь подросткам, но попали в такую же западню. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Напомним, что таким занятием лучше заниматься в теплую и солнечную погоду, чтобы водоем был не волнительный, иначе все может обернуться трагедией.

#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирск
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