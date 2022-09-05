Женщина в тапочках после вызова скорой помощи пропала в центре Новосибирска

Руководитель отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских уточнила Atas.info, что тревогу первыми начали бить соседи, ведь именно к ним зашла бабушка и пожаловалась на плохое самочувствие. Ей вызвали скорую помощь, врачи приехали и помогли, но госпитализация не потребовалась.
На следующее утро женщина не брала трубку телефона, поэтому пришлось найти родственников, которые зашли в открытую квартиру, где никого не было.
Приметы пропавшей: рост 158 сантиметров. У нее черные волосы и карие глаза. Она была одета в розовую блузку, черные брюки и бордовые домашние тапочки.