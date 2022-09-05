Женщина в тапочках после вызова скорой помощи пропала в центре Новосибирска

Руководитель отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских уточнила Atas.info, что тревогу первыми начали бить соседи, ведь именно к ним зашла бабушка и пожаловалась на плохое самочувствие. Ей вызвали скорую помощь, врачи приехали и помогли, но госпитализация не потребовалась.