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Женщина в тапочках после вызова скорой помощи пропала в центре Новосибирска

Сегодня, 16:19
Фото: Лиза Алерт / ВК
Волонтеры открыли поиск 81-летней пенсионерки, которая вышла из дома в тапочках после того, как вызвала скорую помощь – она пропала в Центральном районе Новосибирска. Информацию предоставили в отряде «ЛизаАлерт».
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Пропал

Руководитель отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских уточнила Atas.info, что тревогу первыми начали бить соседи, ведь именно к ним зашла бабушка и пожаловалась на плохое самочувствие. Ей вызвали скорую помощь, врачи приехали и помогли, но госпитализация не потребовалась.

На следующее утро женщина не брала трубку телефона, поэтому пришлось найти родственников, которые зашли в открытую квартиру, где никого не было.

Приметы пропавшей: рост 158 сантиметров. У нее черные волосы и карие глаза. Она была одета в розовую блузку, черные брюки и бордовые домашние тапочки.

#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирск#Пропал
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