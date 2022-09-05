Житель Новосибирска продает метеорит за 3 млн рублей

Кусок метеорита нашел новосибирец на своем участке, когда разгружал грунт. Его вес составляет 3 килограмма 550 граммов.
«У меня идет стройка дома и на участок привозят грунт с завода на Станционной. Там я камешек нашел, и он показался мне необычным. Он даже тяжелее других оказался. Хочу сейчас отправить его специалистам на экспертизу, но это надо в Москву увозить. Звонил в несколько новосибирских институтов, но там посмеялись», - рассказал Atas.info Андрей.
Мужчина пояснил, что цену на метеорит выставлял, опираясь на другие подобные объявления. При этом он согласен на обмен стройматериалами и техникой.