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Житель Новосибирска продает метеорит за 3 млн рублей

Сегодня, 11:24
Фото: Авито
Метеорит весом 3,5 кг выставили на продажу в Новосибирске за 3 млн рублей. Объявление о его продаже появилось на сайте Avito.

Кусок метеорита нашел новосибирец на своем участке, когда разгружал грунт. Его вес составляет 3 килограмма 550 граммов.

«У меня идет стройка дома и на участок привозят грунт с завода на Станционной. Там я камешек нашел, и он показался мне необычным. Он даже тяжелее других оказался. Хочу сейчас отправить его специалистам на экспертизу, но это надо в Москву увозить. Звонил в несколько новосибирских институтов, но там посмеялись», - рассказал Atas.info Андрей.

Мужчина пояснил, что цену на метеорит выставлял, опираясь на другие подобные объявления. При этом он согласен на обмен стройматериалами и техникой.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирская область#Новосибирск
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