Житель Новосибирской области задушил наволочкой свою 37-летнюю родственницу

Следователи рассказали, что этот трагических инцидент произошел днем 23 мая 2022 года в поселке 2-ая Пятилетка Тогучинского района. Мужчина поругался со своей 37-летней родственницей, выпивая с ней в бане. Под рукой у него оказалась наволочка и он ничего не придумал лучше, как задушить ею женщину. После он сжег «орудие» убийства в печи