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Житель Новосибирской области задушил наволочкой свою 37-летнюю родственницу

Сегодня, 12:44
Фото: 1MI
Мужчина, задушивший свою родственницу наволочкой, предстанет перед судом в Новосибирской области. О завершении расследования дела сообщает СУ СКР региона.
Сюжет
Полиция

Следователи рассказали, что этот трагических инцидент произошел днем 23 мая 2022 года в поселке 2-ая Пятилетка Тогучинского района. Мужчина поругался со своей 37-летней родственницей, выпивая с ней в бане. Под рукой у него оказалась наволочка и он ничего не придумал лучше, как задушить ею женщину. После он сжег «орудие» убийства в печи

«28-летнего мужчину задержали сотрудники уголовного розыска МВД Тогучина. Он частично во всем признался, а потом был отправлен под арест. Его будут судить по статье «Убийство»», - сообщает референт, майор внутренней службы ГУ МВД Аягоз Ашимова.

Следователи собрали все доказательства вины сибиряка по этому делу. Материалы передали в суд. 

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#Криминал#Полиция#Уголовное дело#Новосибирск#Алина Шефер
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