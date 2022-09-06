Стоит заметить, что скидка 50% в реальности будет предложена на несколько рейсов по непопулярными направлениям. В общем, стоит ожидать снижения цены в районе 20%. Скида будет действовать только на перелеты туда-обратно в эконом-классе. Кроме того, необходимо учитывать, что распродажные билеты будут не на все даты, для того, чтобы найти наиболее выгодные предложения, нужно внимательно изучать расписание.