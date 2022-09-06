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Авиакомпания S7 объявила дату осенней распродажи 2022

Сегодня, 09:57
Фото: 1MI

Распродажа авиабилетов S7 стартует в сентябре 2022

Названа дата осенней распродажи авиабилетов 2022 на рейсы компании S7. Первыми доступ к билетам со скидками получат держатели кобрендинговых банковских карт Tinkoff

Авиакомпания S7 анонсировала распродажу билетов осенью 2022 года. Она начнется 13 сентября. Возможность купить билеты со скидками до 50% получат владельцы банковских карт Tinkoff-S7. Спустя сутки, 14 сентября, доступ к оставшимся недорогим билетам получат все желающие. Подробностей, на какой временной период будут предложены авиабилеты со скидками, авиакомпания пока не приводит. Исходя из практики, речь, скорее всего, будет идти о полетах, совершаемых до мая 2023 года.

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Стоит заметить, что скидка 50% в реальности будет предложена на несколько рейсов по непопулярными направлениям. В общем, стоит ожидать снижения цены в районе 20%. Скида будет действовать только на перелеты туда-обратно в эконом-классе. Кроме того, необходимо учитывать, что распродажные билеты будут не на все даты, для того, чтобы найти наиболее выгодные предложения, нужно внимательно изучать расписание.

Купить недорогие билеты в первую волну распродажи можно только с помощью кобрендиговой банковской карты Tinkoff-S7. Если на сайте или в приложении авиакомпании ввести реквизиты карты, выпущенной другим банком, то скидку получить не получится.

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