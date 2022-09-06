Эксперты рассказали, как не потерять все сбережения в 2022 году

По мнению финансового консультанта Елены Корниловой, хоронить фондовый рынок в стране еще рано, хоть в нем и есть неурядицы. Например, управляющий директор AM Capital Алексей Мурашев объяснил, что перед вложением денег в акции, важно тщательно изучить финансовую отчетность эмитентов и быть в курсе новостей корпораций. Эксперт считает, что падения биржи в России уже не стоит ждать, ведь впереди рынок ждет наоборот, восстановление.