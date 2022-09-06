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Эксперты рассказали, как не потерять все сбережения в 2022 году

Сегодня, 15:18
Фото: 1MI
Зарплаты россиян стремительно падают вот уже третий месяц. Порядка 80% жителей РФ уже лишились своих сбережений. В связи с этим, эксперты рассказали, как не потерять все свои сбережения в 2022 году.
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2022

Люди, лишившиеся какой-то части денежных средств, пытаются найти выходы из этой ситуации. Зачастую, они прибегают к играм на фондовом рынке, пишут «Новые Известия».

По мнению финансового консультанта Елены Корниловой, хоронить фондовый рынок в стране еще рано, хоть в нем и есть неурядицы. Например, управляющий директор AM Capital Алексей Мурашев объяснил, что перед вложением денег в акции, важно тщательно изучить финансовую отчетность эмитентов и быть в курсе новостей корпораций. Эксперт считает, что падения биржи в России уже не стоит ждать, ведь впереди рынок ждет наоборот, восстановление. 

Однако другие специалисты в этой области заявляют, что с российским рынком может случиться сейчас что угодно и к таким изменениям нужно быть готовыми.  

Елена Корнилова называют работу фондового рынка – игрой в рулетку. С этим согласны и многие эксперты. Так, специалисты думают, что сейчас лучше использовать только банковский депозит или так называемые заначки дома. Но находятся и те, кто уверен, что инвесторам стоит сейчас присмотреться к еврооблигациям российских компаний в иностранной валюте. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Экономика#2022#Новосибирск#Россия#Деньги
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