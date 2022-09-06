Эксперты рассказали, как не потерять все сбережения в 2022 году

Люди, лишившиеся какой-то части денежных средств, пытаются найти выходы из этой ситуации. Зачастую, они прибегают к играм на фондовом рынке, пишут «Новые Известия».
По мнению финансового консультанта Елены Корниловой, хоронить фондовый рынок в стране еще рано, хоть в нем и есть неурядицы. Например, управляющий директор AM Capital Алексей Мурашев объяснил, что перед вложением денег в акции, важно тщательно изучить финансовую отчетность эмитентов и быть в курсе новостей корпораций. Эксперт считает, что падения биржи в России уже не стоит ждать, ведь впереди рынок ждет наоборот, восстановление.
Однако другие специалисты в этой области заявляют, что с российским рынком может случиться сейчас что угодно и к таким изменениям нужно быть готовыми.
Елена Корнилова называют работу фондового рынка – игрой в рулетку. С этим согласны и многие эксперты. Так, специалисты думают, что сейчас лучше использовать только банковский депозит или так называемые заначки дома. Но находятся и те, кто уверен, что инвесторам стоит сейчас присмотреться к еврооблигациям российских компаний в иностранной валюте.