В Новосибирске задержали поджигателя дома любовницы

В ночь на 3 сентября 2022 года в Краснозерском районе произошел пожар в частном доме. Поджигателя уже задержали – им оказался друг хозяйки жилья, о чем сообщают в ГУ МВД по региону.

Сюжет Уголовное дело

Возгорание повредило лишь фасад дома, так как огонь оперативно удалось потушить. Полиция предположила, что это было умышленный поджог. В числе подозреваемых оказался 37-летний мужчина. Расследование показало, что новосибирец поджег дом из-за ссоры со своей возлюбленной. Теперь на злоумышленника возбудили уголовное дело. Продолжается дальнейшее расследование. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Напомним, ранее пекарня сгорела на улице Пархоменко в Новосибирске. К 8 часам специалистам удалось полностью ликвидировать пожар. Однако от киоска на тот момент остались одни обгоревшие конструкции.