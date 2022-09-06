atas.info
ГлавноеВсе новости

Горячая месть: новосибирец спалил дом своей любовницы

Сегодня, 10:42
Фото: 1MI

В Новосибирске задержали поджигателя дома любовницы

В ночь на 3 сентября 2022 года в Краснозерском районе произошел пожар в частном доме. Поджигателя уже задержали – им оказался друг хозяйки жилья, о чем сообщают в ГУ МВД по региону.

Возгорание повредило лишь фасад дома, так как огонь оперативно удалось потушить. Полиция предположила, что это было умышленный поджог. В числе подозреваемых оказался 37-летний мужчина. 

Расследование показало, что новосибирец поджег дом из-за ссоры со своей возлюбленной. Теперь на злоумышленника возбудили уголовное дело. Продолжается дальнейшее расследование. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.  

Напомним, ранее пекарня сгорела на улице Пархоменко в Новосибирске. К 8 часам специалистам удалось полностью ликвидировать пожар. Однако от киоска на тот момент остались одни обгоревшие конструкции.

#Эмилия Каплунская#Происшествия#Общество#Город#Криминал#Уголовное дело#Полиция#2022#Новосибирская область#Новосибирск
Подпишитесь
9 из 12 человек погибли в туре новосибирской компании на Ключевскую сопку
Вчера, 19:49
18+. Дорога мертвых голубей: почему улица Урицкого в Новосибирске стала кладбищем для птиц
Вчера, 17:14
Срочно. Взрыв газа в многоквартирном доме произошел в Новосибирске – эвакуированы 23 жильца
Сегодня, 08:15
Выжившие альпинисты назвали причину смерти 9 человек на Ключевской сопке
Сегодня, 13:31
Девятым погибшим на вулкане Камчатки стал гид из Новосибирска Андрей Мищенко
Сегодня, 08:34
Сибирячка поведала о странных традициях жизни в Дании после свадьбы
Вчера, 17:09