Возгорание повредило лишь фасад дома, так как огонь оперативно удалось потушить. Полиция предположила, что это было умышленный поджог. В числе подозреваемых оказался 37-летний мужчина.
Расследование показало, что новосибирец поджег дом из-за ссоры со своей возлюбленной. Теперь на злоумышленника возбудили уголовное дело. Продолжается дальнейшее расследование. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Напомним, ранее пекарня сгорела на улице Пархоменко в Новосибирске. К 8 часам специалистам удалось полностью ликвидировать пожар. Однако от киоска на тот момент остались одни обгоревшие конструкции.