Крупный элеваторный комплекс построят в Новосибирской области

«Благодаря данному соглашению, Новосибирская область будет входить в уникальную сеть «Нового сухопутного зернового коридора» из семи крупнейших линейных элеваторов России по поставке российского зерна на ведущие азиатские рынки. Новосибирский элеватор рассчитан на мощность единовременного хранения 200 тыс. тонн и с оборотом 500 тыс. тонн в год. Будет создано 120 рабочих мест. Данный инвестиционный проект полностью с частными вложениями – около 5 млрд руб. Кроме того, Новосибирскую область мы считаем своим родным регионом, здесь располагается «Производственно-экспортная компания «ЭПТ», которая входит в наш холдинг «Новый Сухопутный Зерновой Коридор»», – сказал генеральный директор ООО «Новый сухопутный зерновой коридор» Сергей Пушкин.