Налоговые каникулы для ИП продлят в регионе до конца 2024

С начала 2019 года число организаций Новосибирской области, учтенных в Статистическом регистре Росстата, по виду экономической деятельности ОКВЭД 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания» уменьшилось по сравнению с началом 2022 года на 44 ед., а количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 23 ед. Всего количество организаций и ИП на 1 января 2022 года составило 433 единицы.