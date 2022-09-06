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От Снегирей до Камышенской: в Новосибирске планируют продлить станции метро

Сегодня, 09:17
Фото: atas.info

Станцию «Плющихинская» нанесли на проектную схему метрополитена в Новосибирске

Новую станцию новосибирского метрополитена «Плющихинская» включили в перспективную схему правобережной ветки подземки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.
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Метро

Судя по документации, в скором будущем в Новосибирске продлят правобережную линию метро к востоку от улицы Кирова через новый жилой район. 

До 2030 года, возможно, построят станции «Дунайская» (на пересечении Кирова и Автогенной) и «Плющихинская» (в районе нынешнего СНТ «Угольщик»). Вся ветка будет длиться от Снегирей до станции Камышенской. В рамках проекта возведут 13 станций - такие данные проекта. 

Фото: nskpravo.info

Напомним, мэрия Новосибирска примет решение о повышении тарифов в метро до конца 2022 года. Также все поезда метрополитена Новосибирска станут пятивагонными, когда появятся на это финансовые возможности. 

#Эмилия Каплунская#Транспорт#Общество#Город#Метро#2022#Новосибирск#Дороги
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