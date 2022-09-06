Судя по документации, в скором будущем в Новосибирске продлят правобережную линию метро к востоку от улицы Кирова через новый жилой район.
До 2030 года, возможно, построят станции «Дунайская» (на пересечении Кирова и Автогенной) и «Плющихинская» (в районе нынешнего СНТ «Угольщик»). Вся ветка будет длиться от Снегирей до станции Камышенской. В рамках проекта возведут 13 станций - такие данные проекта.
Напомним, мэрия Новосибирска примет решение о повышении тарифов в метро до конца 2022 года. Также все поезда метрополитена Новосибирска станут пятивагонными, когда появятся на это финансовые возможности.