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Похоронные венки возложили неизвестные к частному дому в Новосибирске

Сегодня, 08:53
Фото: Подслушано Первомайка ВКонтакте

Похоронные венки подбросили неизвестные к дому в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирска неизвестные подкинули к дому венки, о чем написал автор поста в группе «Подслушано Первомайка» ВКонтакте.
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2022
«Возможно кто-нибудь узнает этих ребят, которые принесли свежие венки к ограде! Хорошее вознаграждение и анонимность гарантирую!» - говорится в публикации.

Те, кто принес венки к дому, попали на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что двое молодых людей целенаправленно идут к дому среди ночи и оставляют у одного из домов свежие венки. Многие новосибирцы в комментариях предположили, что это была месть. 

Напомним, этим же вечером произошел взрыв газа в многоквартирном доме в Новосибирске – эвакуировали 23 жильца. 

#Общество#Город#2022#Новосибирск#Эмилия Каплунская
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