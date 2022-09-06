Те, кто принес венки к дому, попали на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что двое молодых людей целенаправленно идут к дому среди ночи и оставляют у одного из домов свежие венки. Многие новосибирцы в комментариях предположили, что это была месть.