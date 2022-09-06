Сбежавшего из новосибирской психушки пациента поймали за кражу девяти банок кофе

5 сентября этот же мужчина вновь пришел в магазин, но тогда на место сразу вызвали охранников. Задержанный достал складной нож и объяснил, что голоден и попытался открыть банку сгущенки. Оружие у новосибирца изъяли. Во время разговора злоумышленник рассказал, что смутно помнит прошлую кражу, так как в тот день сбежал из психбольницы.