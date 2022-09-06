Сбежавшего из новосибирской психушки пациента поймали за кражу девяти банок кофе

18 июля неизвестный мужчина ворвался в магазин и вынес девять банок с растворимым кофе. Однако кражу никто из сотрудников магазина сразу не заметил. Позже сумму ущерба оценили в 5 тысяч рублей. Момент преступления попал на запись с камер видеонаблюдения.
5 сентября этот же мужчина вновь пришел в магазин, но тогда на место сразу вызвали охранников. Задержанный достал складной нож и объяснил, что голоден и попытался открыть банку сгущенки. Оружие у новосибирца изъяли. Во время разговора злоумышленник рассказал, что смутно помнит прошлую кражу, так как в тот день сбежал из психбольницы.
«Я тогда из психушки сбежал, от лекарств был невменяемый, ничего не помню, может, и украл я этот кофе», — цитирует слова задержанного АБ «Гвардия.
В итоге неугомонного передали полиции. Дальнейшая судьба мужчины неизвестна.
Напомним, ранее молодые парни избили незнакомца в новосибирском баре и отняли у него 226 тысяч рублей. Три парня 15, 15 и 19 лет (жители Искитимского района) сильно избили 46-летнего мужчину. Далее злоумышленники украли у пострадавшего 226 тысяч рублей и сбежали с места преступления.