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Сбежавшего из новосибирской психушки пациента поймали за кражу девяти банок кофе

Сегодня, 16:51
Фото: 1MI

Сбежавшего из новосибирской психбольницы пациента поймали за кражу девяти банок кофе

В Новосибирске задержали сбежавшего из психиатрической больницы мужчину, который ворован кофе из магазина. О необычном инциденте рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».
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Полиция

18 июля неизвестный мужчина ворвался в магазин и вынес девять банок с растворимым кофе. Однако кражу никто из сотрудников магазина сразу не заметил. Позже сумму ущерба оценили в 5 тысяч рублей. Момент преступления попал на запись с камер видеонаблюдения.

5 сентября этот же мужчина вновь пришел в магазин, но тогда на место сразу вызвали охранников. Задержанный достал складной нож и объяснил, что голоден и попытался открыть банку сгущенки. Оружие у новосибирца изъяли. Во время разговора злоумышленник рассказал, что смутно помнит прошлую кражу, так как в тот день сбежал из психбольницы. 

«Я тогда из психушки сбежал, от лекарств был невменяемый, ничего не помню, может, и украл я этот кофе», — цитирует слова задержанного АБ «Гвардия. 

В итоге неугомонного передали полиции. Дальнейшая судьба мужчины неизвестна.

Напомним, ранее молодые парни избили незнакомца в новосибирском баре и отняли у него 226 тысяч рублей. Три парня 15, 15 и 19 лет (жители Искитимского района) сильно избили 46-летнего мужчину. Далее злоумышленники украли у пострадавшего 226 тысяч рублей и сбежали с места преступления. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Криминал#Полиция#Новосибирск
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