Тело погибшего на Камчатке барабинца переправят за счёт турфирмы

Городской портал «Аспект» и Константин Терещенко подтвердили смерть новосибирского гида Андрея Мищенко, который был родом из Барабинска Новосибирской области.
Вопрос о переправке тела решила взять на себя туристическая компания, в которой работал погибший. Это и хорошо, потому что перевозка тела с Камчатки через Новосибирск в Барабинск обошлась бы родным в огромную сумму.
Друзья до последнего не могли поверить в то, что Андрей погиб – он был очень добрый, веселым и честным. Он с молодости любил здоровый образ жизни, а все свое время посвящал альпинизму и обучению людей покорят вершины на Алтай и Камчатке.
Все неравнодушные могут оказать помощь семье погибшего и связаться с его сестрой в «Одноклассниках» или по номеру телефона: +79139507036.