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Тело погибшего на Камчатке барабинца переправят за счёт турфирмы

Сегодня, 19:16
Фото: Новости Камчатки / ВК

Любил жизнь: друзья рассказали о новосибирском гиде, погибшем на Ключевской сопке

Тело трагически погибшего во время восхождения на вулкан Ключевская сопка на Камчатке жителя Новосибирской области Андрея Мищенко доставят в родной регион за счет туристической компании.
Сюжет
Смерть

Городской портал «Аспект» и Константин Терещенко подтвердили смерть новосибирского гида Андрея Мищенко, который был родом из Барабинска Новосибирской области.

Вопрос о переправке тела решила взять на себя туристическая компания, в которой работал погибший. Это и хорошо, потому что перевозка тела с Камчатки через Новосибирск в Барабинск обошлась бы родным в огромную сумму.

Друзья до последнего не могли поверить в то, что Андрей погиб – он был очень добрый, веселым и честным. Он с молодости любил здоровый образ жизни, а все свое время посвящал альпинизму и обучению людей покорят вершины на Алтай и Камчатке.

Все неравнодушные могут оказать помощь семье погибшего и связаться с его сестрой в «Одноклассниках» или по номеру телефона: +79139507036. 

#Александр Кондратьев#Общество#Смерть#Альпинизм#Туризм#Туристы погибли на Камчатке#Камчатка#Новосибирск#Барабинск
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