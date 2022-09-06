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Трое выживших туристов на вулкане Камчатки спасены – их спустили на вертолёте

Сегодня, 09:58
Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю
На фото трое выживших альпинистов

Выживших туристов на вулкане Ключевской Сопки эвакуировали вертолётом

Туристов, застрявших на Ключевском вулкане, эвакуировали спасатели на вертолете – до них не могли добраться несколько дней, сообщают РИА Новости.

Трех пострадавших срочно доставили в ближайший поселок Ключи Усть-Камчатского района. Оттуда туристов эвакуируют в Петропавловск. В настоящий момент решается вопрос о спуске девяти тел с вулкана. Погибшие находятся на высоте 4158 метров. 

Напомним, что трагедия произошла 3 сентября при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. 10 туристов поднялись на высоту 4 150 метров вместе с двумя гидами из Новосибирска. Пять человек погибли, сорвавшись в пропасть, а после скончались еще четыре человека, в том числе гид

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