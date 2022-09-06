Трое выживших туристов на вулкане Камчатки спасены – их спустили на вертолёте

Напомним, что трагедия произошла 3 сентября при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. 10 туристов поднялись на высоту 4 150 метров вместе с двумя гидами из Новосибирска. Пять человек погибли, сорвавшись в пропасть, а после скончались еще четыре человека, в том числе гид.