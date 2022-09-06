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Уголовник застрелил случайного прохожего в Бердске – ему светит 15 лет

Сегодня, 12:17
Фото: 1MI

Бердский суд рассмотрит дело об убийстве мужчины из ружья

В суд города Бердска Новосибирской области поступило уголовное дело об убийстве человека из ружья. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.
Сюжет
Смерть

По данным следствия, на скамье подсудимых 41-летний ранее судимый мужчина. Сам инцидент произошел в конце мая в СНТ «Луговое-1». 

Обвиняемый выпил много алкоголя и пошел на улицу. Там он встретил незнакомого мужчину и между ними возник конфликт. Разгневанный злоумышленник выстрелил собеседнику прямо в живот из огнестрельного оружия. Пострадавший скончался. 

Бердчанина задержали. Теперь ему грозит до 15 лет колонии. Кроме того, жена погибшего подала иск на 3 миллиона рублей. Дело рассмотрит суд.  

Напомним, также в Бердске осудили полицейского, который не отреагировал на убийство женщины. В его рабочее место поступали неоднократно звонки с сообщением о том, что в одной из квартир микрорайона Северный женщине угрожают убийством и сильно избивают. Полицейский просто проигнорировал данный звонок и не стал вызывать наряд на место происшествия. В результате халатности муж убил жену. 

#Эмилия Каплунская#Криминал#Общество#Происшествия#Смерть#Суд#Уголовное дело#Новосибирская область#2022#Новосибирск
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