В Новосибирске появился первый пункт вакцинации для беременных

Первый пункт находится на левом берегу города и, если, он станет популярным, подобный откроют на правом берегу. В этом центре пациентки смогут пройти осмотр у акушера-гинеколога и терапевта. Прививку будут ставить тем, кто находится на сроке от 22 недель и не болел коронавирусом.
«Как показала четвертая волна, беременные женщины болели значительно тяжелее, чем другие группы населения. Это может вызвать проблемы в ходе беременности и ранние роды», - сказала Аксенова.
По данным Минздрава Новосибирской области, в регионе 27 000 беременных. Среди них должны быть вакцинированы 80%. А сейчас их привитых насчитывается около 40%.