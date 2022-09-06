В Новосибирске появился первый пункт вакцинации для беременных

Первый пункт находится на левом берегу города и, если, он станет популярным, подобный откроют на правом берегу. В этом центре пациентки смогут пройти осмотр у акушера-гинеколога и терапевта. Прививку будут ставить тем, кто находится на сроке от 22 недель и не болел коронавирусом.