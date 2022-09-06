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В Новосибирске появился первый пункт вакцинации для беременных

Сегодня, 13:25
Фото: 1MI
Беременных начали вакцинировать от COVID-19 в пункте на Киевской, 3 в Новосибирске. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.

Первый пункт находится на левом берегу города и, если, он станет популярным, подобный откроют на правом берегу. В этом центре пациентки смогут пройти осмотр у акушера-гинеколога и терапевта. Прививку будут ставить тем, кто находится на сроке от 22 недель и не болел коронавирусом.

«Как показала четвертая волна, беременные женщины болели значительно тяжелее, чем другие группы населения. Это может вызвать проблемы в ходе беременности и ранние роды», - сказала Аксенова.

По данным Минздрава Новосибирской области, в регионе 27 000 беременных. Среди них должны быть вакцинированы 80%. А сейчас их привитых насчитывается около 40%. 

#Алина Шефер#Общество#Новосибирская область#Новосибирск
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