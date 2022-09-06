Вытрезвитель начнет работать возле школы в Новосибирске в начале 2023 года

Напомним, что вытрезвители работали в советское время – туда могли попасть и просто очень пьяные люди, которые нарушали общественный порядок. В 2011 году граждан начали отправлять в больницу при сильном опьянении, а вытрезвители убрали. Но, в 2020 году власти решили вернуть старую систему.