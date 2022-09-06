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Вытрезвитель начнет работать возле школы в Новосибирске в начале 2023 года

Сегодня, 16:38
Фото: кадр из фильм «А поутру они проснулись»
Первый в Новосибирске вытрезвитель откроет свои двери для алкоголиков в начале 2023 года – он будет находиться прямо возле школы в Первомайском районе.

Здание располагается на улице Звездной, 4б – его общая площадь около 200 квадратных метров. Однако место не совсем удачное, ведь рядом находится школа №145 и жилые дома, а полицейские заявляют о неудобствах привозить туда пьющих со всего города.

Пока в планах создать только одну организацию в Новосибирске на 20 мест, если место будет пользоваться популярностью, то таких же учреждения откроют и в других районах города, пишет «Прецедент».

Стоит отметить, что помещать людей в вытрезвители будут только в добровольном порядке. То есть, если человек будет идти выпивший с дня рождения, то его точно туда не увезут.

Напомним, что вытрезвители работали в советское время – туда могли попасть и просто очень пьяные люди, которые нарушали общественный порядок. В 2011 году граждан начали отправлять в больницу при сильном опьянении, а вытрезвители убрали. Но, в 2020 году власти решили вернуть старую систему.

#Общество#Новосибирск#Россия#Вытрезвитель#Алкоголь#Спиртное#Александр Кондратьев
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