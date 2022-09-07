Башкирская содовая - среди лауреатов всероссийского конкурса «Экспортер года»

БСК, являясь флагманом российского химпрома, выступает в роли лидера среди предприятий, которые производят пищевую и кальцинированную соду. Продукция БСК экспортируется более чем в 70 стран мира. Речь, в частности, о Венгрии, Колумбии, ОАЭ, Индии, Эстонии, КНР и ряде других. За рубеж отправляется примерно четверть всего объема продукции, выпускаемой на предприятии. Из них 11 процентов составляет доля дальнего зарубежья.