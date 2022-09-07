Башкирская содовая - среди лауреатов всероссийского конкурса «Экспортер года»

Как сообщает mkset.ru, со ссылкой на слова гендиректора АО «БСК» Эдуарда Давыдова, на продукцию предприятия повышенный спрос не только в РФ, но и за рубежом. Поэтому компания планомерно ищет для продвижения своей продукции новые рынки. Давыдов уверен, что компания в будущем сможет работать с еще большей эффективностью, наращивая объемы экспортных поставок.
БСК, являясь флагманом российского химпрома, выступает в роли лидера среди предприятий, которые производят пищевую и кальцинированную соду. Продукция БСК экспортируется более чем в 70 стран мира. Речь, в частности, о Венгрии, Колумбии, ОАЭ, Индии, Эстонии, КНР и ряде других. За рубеж отправляется примерно четверть всего объема продукции, выпускаемой на предприятии. Из них 11 процентов составляет доля дальнего зарубежья.
Экспертная комиссия конкурса представлена Российским экспортным центром, предпринимательскими объединениями, центрами поддержки экспорта и федеральными министерствами. Победителей определяли по тому, существует ли на предприятии система управления отходами, используются ли вторичные ресурсы для производства конечного продукта, насколько эффективно выстроена внутренняя политика, чтобы гарантировались права трудящихся, и по ряду других показателей.