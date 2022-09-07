Диагностические центры Сахалина примут до 90 тысяч человек в 2022 году

По словам губернатора, благодаря концентрации медоборудования и внедрению бережливых технологий в области открыли 15 диагностических центров. В 2021 году там прошли обследования 73 тысяч сахалинцев и курильчан, а в этом году их число должно вырасти до 90 тысяч человеки, передает tia-ostrova.ru.