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Диагностические центры Сахалина примут до 90 тысяч человек в 2022 году

Сегодня, 12:37
До конца года 90 тысяч жителей Сахалинской области пройдут высокотехнологичное медицинского обследование. Об этом губернатор Валерий Лимаренко рассказал на ВЭФ-2022 в ходе панельной сессии «Открытый диалог в области медицины: кадры, технологии, возможности в новом мире».

По словам губернатора, благодаря концентрации медоборудования и внедрению бережливых технологий в области открыли 15 диагностических центров. В 2021 году там прошли обследования 73 тысяч сахалинцев и курильчан, а в этом году их число должно вырасти до 90 тысяч человеки, передает tia-ostrova.ru.

«Чекапы позволяют оперативно приступить к лечению, в том числе заболеваний, представляющих угрозу жизни», – подчеркнул Лимаренко.

Глава региона рассказал, что с 2019 года в Сахалинской области организовали централизованную систему планирования работы врачей первичного звена, что позволило обеспечить более 30% дополнительных талонов.

Врачей больниц, где нагрузка составляет 50-70%, стали привлекать для работы в поликлиниках, поэтому у пациентов появилась возможность быстрее попасть к узким специалистам.

Записаться на прием можно через личный кабинет пациента в специальном региональном приложении, через сервис Госуслуги, инфомат в медучреждениях или работающий круглосуточно колл-центр. Те пациенты, которые стоят на учете по ряду заболеваний, имеют возможность попасть к узкому специалисту можно, минуя терапевта.

Благодаря внедрению системы «Умный ФАП» появилась возможность обследовать больше жителей удаленных территорий. На момент публикации материала 10 ФАПов области получили оборудование для проведения диагностики и дистанционной передачи данных. С помощью СМАРТ-технологий обследовано около 2,5 тысячи человек. В 2022 году такое оборудование получит еще в 13 ФАПов.

Также для медицинского обследования сельчан и проведения диспансеризации используются 47 мобильных комплексов различного профиля: диагностические, лабораторные, стоматологические, рентгенологические. В январе-августе с их помощью обследовано 35 тысяч человек.

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